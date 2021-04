Aulitzky M3 is episch getunede M3 met 850 pk! - Autoblog.nl

En dan te bedenken dat de Aulitzky M3 voorzien is van enkel achterwielaandrijving.

Afgelopen week introduceerde BMW de M3 Competition in xDrive-uitvoering. Dat is het vierwielaandrijving-systeem van de Beiers. Het idee erachter is vrij simpel, met zóveel vermogen en koppel (510 pk en 650 Nm), is vierwielaandrijving bijna noodzakelijk.

Als je wilt kun je de M3 bestellen met 480 pk (en een handbak), de Competition heeft altijd een automaat. Het voordeel van die automaat is dat deze veel meer vermogen en koppel aankon. De Aulitzky M3 is een van de eerste getunede G80’s. De tuner uit Neuendettelsau pakt het meteen goed aan met deze M3.

Aulitzky M3

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen, deze Aulitzky M3 heeft namelijk een maximum vermogen van 850 pk. Het maximale draaimoment is wellicht nog indrukwekkender: 1000 Newtonmeters staan klaar om van je achteras een wokkel te maken. Mocht je 850 pk net even te veel vinden, er is ook een Stage II-kit met 706 pk en 888 Nm en een Stage I-kit met 650 pk en 800 Nm.

De uiterlijke wijzigingen zijn iets subtieler bij de Aulitzky M3. Zeker als je de reclame-folie even wegdenkt, dan blijft er een vrij normaal ogende M3 over. Althans, voor zover dat mogelijk is met de nieuwe BMW M3, uiteraard. De wielen komen van Ido Performance vandaan. Het zijn gesmede velgen met een diameter van 21 inch. De wielen zijn voorzien van Michelin Pilot Sport 4S rubber.

KW Suspensions

Voor een nog betere wegligging is de Aulitzky M3 voorzien van een schroefset van KW Suspenions. Niet de goedkoopste set, maar de duurste: de V4. Deze kun je instellen qua hoogte en zowel de ingaande als de uitgaande slag van de demping.

Uiteraard is de Aulitzky M3 is nog niet helemaal af. De tuner is namelijk nu druk in de weer met het ontwikkelen van koolstofvezel onderdelen voor de G80. Voor een betere carrosseriestijfheid is er namelijk een halve rolkooi gemonteerd. Dat is een beetje een vreemde keuze. Als je toch een kooi gaat monteren, waarom pak je niet de tweedeurs M4?

De meeste Aulitzky M3 onderdelen kun je bestellen, voor de extremere tuning moet je nog eventjes wachten.