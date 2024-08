Ford trekt de handen af van Woke en LHBTI agenda

Steeds meer grote bedrijven zijn klaar met de extreem doorgeschoten woke/LHBTI agenda en nemen er afstand van. Zo nu ook Ford.

Peak woke is voorbij, zo blijkt. Als je dezer dagen zo’n statement maakt moet je altijd even helder maken dat je niks tégen allerlei mensen hebt. Dus bij deze: als levenslange (klassieke) liberaal in hart en nieren, ben ik voor gelijkheid voor iedereen, ongeacht sekse, kleur en gender. Zonder mitsen en maren. Is dat maar uit de weg.

Toxisch

Tegelijkertijd is alles waar wok(i)e(s) voor staan, natuurlijk de antithese van precies die kernwaarden van de goede liberaal. Het is het onderscheid tussen de gutmensch en de goede mens. Niets is zo toxisch en verdeeldheid zaaiend voor de maatschappij dan deze hokjesdenk-agenda en de grootste proponenten ervan. Meestal HR-lieden die vaak sowieso weinig toevoegen aan de maatschappij en alleen maar ellende veroorzaken in de wereld. Hoe minder je toevoegt hoe groter immers de noodzaak om macht en invloed uit te oefenen op degenen die dat wel doen/kunnen.

Ford volgt andere grote bedrijven

Gelukkig, denken zelfs veel LHBTI-ers dat dezer dagen zelf ook. Dit hoor ik in ieder geval regelmatig van degenen die ikzelf ken. Ook bedrijven komen er steeds vaker achter dat deze groep mensen ‘ook maar mensen’ zijn. Met goede kanten en slechte kanten. Als je de cynischere benadering wil volgen: men komt er achter dat er noch politiek noch economisch meer muziek zit in het pushen van deze agenda. Zie Bud Light, zie Disney. Zie nu ook Ford.

Dat is een beetje het probleem van waardes die niet diep van binnen geïnternaliseerd zijn, maar slechts gepropageerd worden uit gewin of politieke correctheid. Als dat gewin er niet meer inzit, verdwijnt opeens ook dat propageren ervan.

Ford trekt zich nu dus ook terug uit verschillende LHBTI en ‘diversiteits’-initiatieven. Het stopt met quota die voorschrijven dat dealers en toeleveranciers eigendom moesten zijn van ‘minderheden’. Tevens trekt het bedrijf zich terug van deelname aan de jaarlijkse Human Rights Campaign survey, een initiatief van een LHBTI denktank.

Een interne memo van Ford naar medewerkers laat hen weten dat Ford deze beslissingen maakt vanwege de ‘immer veranderende externe en rechtelijke omgeving gerelateerd aan politieke en sociale issues’. Met andere woorden; er zit geen geld (meer) in. Naast de reeds genoemde bedrijven hebben ook Tractor Supply, Harley-Davidson en Lowe’s onlangs DEI/LHBTI initiatieven geschrapt.

Echte inclusie

Ford CEO Jim Farley zegt dat Ford een meer neutrale koers wil varen, juist vanwege de diversiteit van (denkbeelden) bij de werknemers. Daarbij vindt het een veilige en inclusieve omgeving belangrijk. Maar dan wel echt voor iedereen en niet alleen voor mensen met de ‘juiste’ kleur, sekse, seksuele voorkeur en/of politieke overtuiging. In de praktijk betekent DEI immers altijd institutioneel racisme en seksisme jegens een bepaalde groep mensen:

Our employees and customers hold a wide range of beliefs. Ford remains deeply committed to fostering a safe and inclusive workplace and building a team that leverages diverse perspectives, backgrounds and thinking styles to craft the best products, services, and experiences for our customers. Jim Farley, Ford CEO

Gewoon weer respect voor iedereen dus, maar geen genavelstaar op wat er tussen de benen zit of met wie het bed dan wel de keukentafel gedeeld wordt. Dat zijn immers niemands zaken. Zeker niet die van je werkgever. Ooit was dit ook wat voorvechters van deze sociale issues zélf wilden bereiken (en terecht). Ergens is echter een bizarre afslag genomen en is dit nobele streven ontaard in racisme en seksisme ‘de andere kant op’. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest. En steeds meer bedrijven ‘snappen’ dat. Waarvan akte.