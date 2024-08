BMW en Toyota gaan nog vuistdieper in waterstof zitten

BMW en Toyota zijn beide niet de grootste proponenten van EV’s. Wel gaan ze vuistdiep in waterstof zitten.

BMW en Toyota doen beide aan EV’s, maar niet per se van harte. BMW hanteert een tot nu toe zeer succesvolle strategie die inhoudt dat ze auto’s bouwen die geschikt zijn voor zowel verbrandingsmotoren als elektrische aandrijflijnen. Dit heeft bepaalde nadelen, vooral qua packaging. Zo heeft een elektrische i5 of i7 toch een middentunnel voor een niet bestaande cardanas. En heeft een 5-Serie op peut een hogere vloer dan nodig voor een niet bestaand accupakket. Toch was BMW in Europa onlangs het merk dat het meeste EV’s verkocht in Europa. Dus tot op heden ‘werkt het’.

Desalniettemin maakte BMW’s CEO Oliver Zipse er geen geheim van dat hij geen toekomst ziet waarin alleen EV’s bestaan. Hij is fel tegen de ban op de ICE die de EU in 2035 wil(de) doorvoeren. En ziet ook een rol voor andere vormen van aandrijving in ‘de mix’. Zoals auto’s op e-fuels, maar ook auto’s op…waterstof.

BMW vindt hierin al sinds tijden een partner in Toyota. Ook de Japanse gigant is altijd wat ambivalent geweest jegens EV’s. Zij zagen meer in hun hybride’s en dus ook in auto’s op waterstof. Zo zijn ze al bezig aan de tweede generatie Toyota Mirai. BMW heeft tot op heden geen productiemodellen op waterstof aangeboden. Het is altijd gebleven bij concepten. Eerst met ‘conventionele’ verbrandingsmotoren die ’toevallig’ op waterstof liepen. Later ook met auto’s met een brandstofcel.

Doch hier komt nu ook verandering in, aldus kwaliteitspublicatie Nikkei Asia. BMW zou (samen met Toyota) van plan zijn ‘binnen een aantal jaar’ de waterstofauto klaar te stomen voor massaproductie. Dus ook onder de eigen merknaam. Deze extra inspanning van de Japans-Duitse alliantie wordt naar verluidt 5 september publiekelijk beklonken en luister bijgezet. Reuters vroeg BMW om commentaar, maar zij willen het feest niet vooraf bederven en komen slechts met een algemeen statement:

The BMW Group and Toyota Motor Corporation have been working together for several years on fuel cells and other technologies with the common goal of offering another zero-emission mobility solution BMW spreekbuis

Waarvan akte. We moeten dus nog even afwachten.