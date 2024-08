Kwalificatie Formule 1 Italië 2024: Verstappen en Red Bull niet in de top-5

Dit weekend staat de race op de oude sok in het Parco Nazionale di Monza weer op het programma. Verstappen heeft het behoorlijk lastig.

Q1

Sainz is een van de eersten op de baan in zijn laatste Italiaanse Grand Prix als Ferrari coureur (voorlopig). Hij maakt echter een fout in de tweede Lesmo en is zijn ronde kwijt. Norris is weer snel en de Ferrari’s daarna ook. Verstappen zit er redelijk goed bij. Op het laatst van de sessie zet hij nog een paarse tweede sector neer, maar die ronde maakt hij niet af. Dus blijft hij steken op P6, achter twee Fezza’s, twee Macca’s en een Merc. Hamilton staat 7de met Perez op P9.

Voor rookie Colapinto is het geen episch debuut. Hij probeert aan het eind van de sessie een heldendaad te verrichten, maar schiet dan wijd in Lesmo II. Franco redt de auto van een crash, maar zijn kans op Q2 is voorbij. Ricciardo gaat dan nog wel nipt naar Q2 op het circuit waar hij enkele jaren geleden zijn laatste zege pakte ten koste van teammaat Tsunoda. Stroll maakt een einde aan een goede reeks en is slechts 17de. Daarnaast liggen de twee Saubers er weer uit. Maar dat mag inmiddels geen verrassing meer heten. Het Zwitserse team is inmiddels echt het slechtste op de grid.

Q2

Opnieuw zijn er geen verrassingen bij de topteams. Dat laat slechts twee extra plekken over in de top-10 voor anderen. Deze gaan uiteindelijk naar Albon en Hulkenberg. Niet voor het eerst dit jaar dat juist deze twee zich van hun beste kant laten zien. Alonso, Magnussen, Ricciardo en de twee Alpine’s halen het niet. Hamilton is de snelste en Verstappen tweede, voor wat het waard is.

Q3

Piastri gaat naar een 1:19.4, maar Norris gaat net iets harder. De twee Ferrari’s sluiten aan, maar de man met startnummer 1 is niet snel in zijn eerste run. Zelfs langzamer dan teammaat Perez. De Mercs komen dan nog en gaan naar P3 en P4. Dat betekent dat Verstappen achtste staat van de acht coureurs die normaal gesproken een kans maken op pole. MV1 klaagt over een schokkerend gebrek aan grip van de banden.

Het is na de eerste runs dus twee Macca’s, twee Mercs, twee Fezza’s en daarna twee Bulli’s. Wie had dat gedacht in de eerste races van het jaar. Kan Max nog wat goedmaken in run 2?

Dat valt tegen. Verstappen glijdt alle kanten op en slaagt er nipt in teammaat Perez nog te verschalken. Daar blijft het dan ook bij. Norris consolideert pole en Piastri pakt P2. Russell gaat naar P3, maar de Ferrari’s gaan beide langs Hamilton voor P4 en P5 met de zevenvoudig kampioen dus op P6. De verschillen tussen de eerste zes zijn heel erg klein. Verstappen en Perez geven beiden echter zo’n 7 tienden toe op pole. Dat gaat niet goed nie…