F1 rookies knokken om hetzelfde startnummer

Twee F1 rookies die volgend jaar (of eerder) hun debuut maken vechten om hetzelfde startnummer.

Het is de tijd van het silly season in de F1, hoewel er officieel nog maar een zitje beschikbaar is inmiddels. Eindelijk zien we ook weer eens wat nieuw bloed de sport binnen vloeien. Dit weekend al maakt onverwacht Franco Colapinto zijn debuut bij Williams. Volgend jaar heeft de Argentijn in principe geen plek op de grid. Maar dan zien we wel Jack Doohan, Oliver Bearman en Andrea Kimi Antonelli hun F1 kans krijgen.

Nieuwe coureurs betekent ook nieuwe nummers. Sinds enkele jaren mogen zij namelijk hun eigen nummer uitzoeken, net als in ‘Murica (min of meer). Voorheen waren de nummers lange tijd afhankelijk van de positie die de teams het vorige seizoen bereikt hadden. Met uitzondering van de situatie dat de campeao niet in het team zat dat kampioen in het klassement voor constructeurs werd. Want in dat geval mocht deze kampioen toch de nummer 1 voeren (en zijn teammaat nummer 2). Voorbeelden zijn Hakkinen in 2000 en Hamilton in 2009. De nummer 13 werd in principe niet gevoerd, uit redenen van bijgeloof. Totdat Pastor Maldonado de kans kreeg deze zelf te kiezen. De Venezolaan had wel wat met het ‘pechnummer’.

Enfin, met al deze personele wisselingen is het voor de echte fan even goed om te weten wie welke nummers heeft. Colapinto heeft gekozen voor nummer 43, omdat hij daar vrrrrruuuuuuger ook al vaak mee reed. Bearman gaat voor nummer 87, omdat zijn moeder geboren is op 7 augustus (awwww). De strijd zit ‘m echter bij de andere twee.

Zowel Jack Doohan als Andrea Kimi Antonelli willen namelijk de nummer 12 hebben. Dit weekend reed Antonelli ook al met nummer 12. In principe is de regel dat degene die het nummer het eerst aanvraagt, het recht heeft om het te voeren. Maar of bij deze helder is dat dat Antonelli is, is niet geheel duidelijk. Het nummer ‘omdraaien’ naar 21 is ook niet mogelijk. Daar reed Nyck de Vries namelijk mee. Zodoende heeft onze Nyck in principe tot medio 2025 het recht om het nummer en wordt het niet afgegeven aan iemand anders tot die tijd. Jaja, het leven is een continue strijd…