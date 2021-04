BMW vind dat ze perfect bezig zijn met elektrische auto's - Autoblog.nl

BMW te laat met elektrische auto’s? Het merk zelf zegt alles op orde te hebben.

Elk merk heeft het er maar druk mee: het op de weg krijgen van elektrische auto’s. Er is op zijn minst een plan om grootschalig EV’s te bouwen van de grote namen, bij de meesten worden er zelfs al EV’s gebouwd. Behalve bij BMW, waar het allemaal nog een beetje tegen lijkt te vallen.

Elektrische BMW’s

Oké, ergens was BMW er wel als de kippen bij met de i3. Deze kleine elektrische auto was wat prijzig, maar bood wel een bijzondere en volledig elektrische auto die uiteindelijk qua specs ook prima presteerde. De houdbaarheidsdatum van de i3 is nog steeds tamelijk onbepaald (Zipse zegt dat ‘ie blijft zo lang ‘ie blijft presteren), maar in de oorlog rondom bloedserieuze elektrische auto’s moet BMW met meer munitie aan komen zetten.

Laat

Ergens zou je zeggen dat BMW een beetje laat is met die elektrische auto’s. Je kunt ‘eindelijk’ de relatief prima iX3 bestellen, maar de iX wordt de eerste bloedserieuze auto die ook echt als EV is ontwikkeld. Deze staat voor eind dit jaar op de planning. Concurrenten van de iX zoals de Audi e-tron, Mercedes EQC, Jaguar I-Pace en Tesla Model X staan al een poos in de prijslijsten en het gros van die auto’s heeft ook goed geboerd. Had BMW de iX niet beter al rond die tijd af kunnen hebben? Hetzelfde geldt min of meer voor de aankomende i4. Ook lijkt het termijn voor het eerste EV-platform in 2025 een beetje ver in de toekomst, relatief gezien.

Geen probleem

BMW’s CEO Oliver Zipse is er echter positief over. Volgens hem is de timing die BMW heeft gekozen wat betreft elektrische auto’s helemaal niet zo slecht. Tuurlijk, een goede leider geeft zijn fouten nooit toe, maar Zipse kan zich nog herinneren waarom BMW iets later ten tonele treedt. Dat is namelijk omdat de EV nu al ietsje meer ‘mainstream’ is. Omdat het bouwen van elektrische auto’s nu al om hogere volumes draait dan voorheen, kan BMW beter inspelen op de vraag voor EV’s in grote schaal. Dat snijdt op zich hout: je voorkomt beginnersfouten en kunt makkelijk inspelen op wat andere merken ook al doen. Beter goed gejat dan slecht bedacht, zeg maar. Des te verder je in de toekomst komt, des te beter de markt en techniek zich ontwikkelen. Ondertussen moeten dus de iX, iX3 en i4, naast enkele aankomende modellen, de leegtes vullen.

Onderscheid

Tevens is BMW zelfverzekerd dat hun ‘achterstand’ wat betreft elektrische auto’s geen roet in het eten gooit. Zipse durft te zeggen dat een hoop elektrische auto’s momenteel op elkaar lijken. Bij BMW gaan ze expres uniek doen, omdat de klanten van BMW graag iets hoogstaands en unieks willen. De term ‘polariserend’ klinkt gepaster voor de iX, maar goed, negatieve aandacht is ook aandacht.

Betere motoren

Zipse heeft het ook nog even over de benzinemotoren. De aankomende Euro 7-norm voor emissies gaat hard aankomen en automerken moeten extreem schone motoren gaan bouwen om deze norm te halen. Er gaan al geluiden rond van zo goed als afschaffing van de benzinemotoren in 2025. Zipse denkt dat het niet zo snel gaat en gaat naast de elektrische auto’s van BMW ook inspelen op schonere benzinemotoren. “Dat helpt ook”.

Kortom, BMW is helemaal niet te laat met het bouwen van elektrische auto’s. Zipse heeft het allemaal onder controle. Tenminste, zo klinkt het. (via Reuters)