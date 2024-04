“Adrian Newey vertrekt binnenkort bij Red Bull”

Uh oh, Adrian Newey, degene verantwoordelijk voor de winnende auto van Max Verstappen dreigt te vertrekken.

We willen de skills van Max Verstappen niet bagatelliseren, maar je hebt meer dan talent en een ijskoude aura nodig om GP’s te winnen. Eigenlijk is het simpel gezegd een perfecte driehoek van factoren: goede auto, goede teambaas, goede bestuurder. Een team kan compleet de mist in gaan bij het missen van één van deze factoren.

Driehoek

Logisch dus dat Red Bull veel wint, ze hebben namelijk die driehoeksverhouding helemaal perfect momenteel. Zoals gezegd, Max Verstappen kan het onderste uit de kan halen van zijn materieel. Christian Horner, wat hij in zijn privétijd doet ter zijde, weet de boel goed te managen. En de auto is een kruisraket vanwege het werk van één van de beste F1-ingenieurs ever ooit: Adrian Newey.

Ik Vertrek, Newey-special

Nu het een beetje rommelt bij Red Bull lijkt het alsof mensen eieren voor hun geld kiezen. Dat Horner de tent zou verlaten is op zich een logisch gerucht gezien de aantijgingen en als het kaartenhuis instort wil Max Verstappen daar ook weg zijn. Ook Newey is al eens genoemd als potentiële exit, maar ja, zo kan je iedere medewerker van Red Bull wel bij langs gaan.

Maar sinds vandaag is de geruchtenmolen weer op stoom. Meerdere bronnen, waaronder AMS, zeggen dat ze reden hebben om te geloven dat Adrian Newey binnenkort de tent verlaat. Nou rust dat weer op de favoriete twee woorden van elke journalist, ‘bronnen zeggen’. Maar op de dag dat de transfer van Hamilton naar Ferrari werd aangekondigd begonnen websites ook hun dag met ‘bronnen zeggen’.

Waarheen?

De volgende vraag is dan natuurlijk: waar gaan we Adrian Newey dan terug zien? Dat is natuurlijk al helemaal niet bekend. AMS meent dat Ferrari een serieuze optie is, maar dat is wel enigszins gebaseerd op het feit dat Newey ‘een keer gespot is op het vliegveld van Bologna’. Bewijs is het dus niet. Elk team zou natuurlijk wel oren hebben naar iemand als Newey.

Waarom?

En waarom is Adrian Newey er klaar mee? Grotendeels omdat hij het circus bij Red Bull dat momenteel gaande is niet echt ziet zitten. En omdat Red Bull binnenkort met de RB17 hypercar op de proppen komt, waar Newey niet direct compleet ingeduwd wil worden. Kortom: er is bewijs dat Newey de deur op een kiertje zet, maar of deze compleet opengezet wordt, dat moet blijken.