Dit gaat er veranderen aan jouw kentekenbewijs

De RDW kondigt aan dat het kentekenbewijs op de schop gaat! Wie, wat, waar en waarom?

Als men het heeft over autopapieren, dan is dat eigenlijk meer een spreekwoord tegenwoordig. Het is namelijk geen papieren zooi meer met allerlei geregelde rompslomp. Zowel je rijbewijs als je kentekenbewijs zijn tegenwoordig gewoon een pasje op zogeheten creditcardformaat, waardoor je deze makkelijk in je portemonnee (of het kentekenbewijs ergens in de auto) kan plaatsen. Bovendien zit er in beide bewijzen ook een chip die correspondeert met de databank van de RDW, zodat eventuele verdere info gewoon beschikbaar is.

Kentekenbewijs wordt vernieuwd

Werkt goed, toch? Ja. Toch voert de RDW een verandering door aan het kentekenbewijs, en wel per komende juni. Voordat we even bij langs gaan wat er gaat veranderen, vraag je je waarschijnlijk af of je huidige kentekencard bij het vuilnis kan. Spoiler: nee. Het gaat enkel om nieuw uit te geven kentekenbewijzen vanaf juni. Oude bewijzen blijven onveranderd en geldig.

En hoe ziet het eruit? Nou, zo! Een radicaal verschil ten opzichte van het oude kentekenbewijs, maar dan het tegenovergestelde. Eigenlijk verandert er op het oog vrijwel niks. Net als bijvoorbeeld bankbiljetten is een kentekencard meer dan een stukje plastic: er zitten allerlei slimmigheidjes in om ervoor te zorgen dat het document officieel geverifieerd kan worden. Om fraude tegen te gaan, uiteraard. De veranderingen zitten hem in de dingen die je níét ziet, tenzij je de authenticiteit wil verifiëren. Daar heeft dus vooral de RDW zelf of de politie bijvoorbeeld wat aan.

Onzinnige info

Iets wat de RDW gaat veranderen aan het kentekenbewijs dat je wel kan zien is het verwijderen en/of toevoegen van specifieke informatie. Momenteel staat op elk bewijs van elk voertuig dezelfde informatie. Oftewel: op de kentekencard van een personenauto staat een kolom met het aantal staanplaatsen, waar (hopelijk) achter staat ‘n.v.t.’ Voor een stadsbus wel relevant, voor een Porsche 911 GT3 RS niet zo. De RDW print nu alleen de gegevens die relevant zijn voor het type voertuig waarvoor de card uitgegeven wordt.

Een ander voorbeeld van specifieke informatie is dat de specifieke (trek)gewichten van een lichte bedrijfswagen nu op het kentekenbewijs komen te staan. Daar werd voorheen een conformiteitsbewijs voor uitgegeven, weer een los document waardoor je weer met meerdere papieren loopt te rommelen. Dit staat vanaf juni gewoon op je kentekencard.