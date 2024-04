Heeft de Tesla Model 3 Performance nou 462 of 517 pk?

Wij berichtten al over een wat gekke tweedeling in de specificaties van de Tesla Model 3 Performance: wat is nou de waarheid?

Afgelopen week werd de Tesla Model 3 Performance onthuld. Eindelijk: de snelste versie van de Tesla Model 3 die we gaan krijgen. Zoals het gaat bij Tesla ging de onthulling iets anders dan bij de meeste merken. Geen persbericht in onze mailbox, maar doorgestuurde WhatsAppjes, Twitter X-berichten, de Amerikaanse website en de configurator. Die laatste twee zijn dan de meest officiële bronnen en dat leverde een probleem op.

Tegen spreken

Het zit zo: de Nederlandse configurator zegt dat de Tesla Model 3 Performance 462 pk heeft en naar 100 sprint in 3,1 seconden. Terwijl de Amerikaanse website het heeft over 510 brake horsepower (517 Duitse pferdestärke, de units die wij ook gebruiken) en een sprinttijd van 2,9 seconden. Wij gingen er voor het gemak vanuit dat de Amerikaanse website het bij het juist eind had, aangezien de Nederlandse specs ten eerste lijken op de oude Performance en ten tweede het vermogen erg laten lijken op die van de Long Range, waardoor je weinig meerwaarde hebt.

Beide

Wat blijkt: beide is juist. TeslaNewswire op X legt het uit: er wordt een Model 3 Performance in Fremont in de VS gebouwd, en in Shanghai in China. De versie die in de VS wordt gebouwd heeft de specs zoals vermeld op de Amerikaanse website, de Chinese versie heeft ‘onze’ specs. Oftewel, wij krijgen de in China gebouwde Model 3 Performances. Het verschil is dus 517 versus 462 pk, 741 versus 723 Nm, 2,9 seconden naar 96 km/u versus 3,1 seconden naar 100 (ook een kleine discrepantie dus in het vergelijken van 60 mijlen per uur en 100 kilometer per uur) en zelfs de accu moet het ontgelden: de Amerikaanse versie gebruikt een 82 kWh pakket van Panasonic, de Chinese versie een 79 kWh groot LG-pakket. Gek genoeg zegt Tesla in de VS dat de Model 3 Performance 296 mijlen (476 kilometer) ver komt en de Chinese versie doet 528 km, met een kleiner accupakket. Wellicht dus dat de Chinese versie softwarematig beperkt is om ietsje efficiënter te zijn.

Kortom: het mysterie is opgelost. Er zijn twee verschillende versies van de Tesla Model 3 Performance en wij krijgen de ‘mindere’ versie. Importeren dan maar?

Met dank aan Martin voor de tip!