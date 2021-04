Is de Munro Mark I de échte nieuwe Land Rover Defender? - Autoblog.nl

Klassiek uiterlijk, hedendaags innerlijk: is de Munro Mark I de Land Rover Defender die Land Rover zelf had moeten bouwen?

Hoezee: Land Rover heeft de Defender volledig vernieuwd. De auto is volledig herbouwd naar hedendaagse maatstaven en Land Rover heeft zelfs geprobeerd het uiterlijk een beetje naar vandaag de dag te vertalen. Dat laatste valt niet overal in de smaak. De Defender gaat volgens velen van uniek werkpaard naar doorsnee dure SUV.

Elektrische 4×4

Als Land Rover de ideale moderne 4×4 niet bouwt, moet een ander merk het maar doen. In dit geval een nieuw merk. Officieel heet het All Terrain All Electric (ATAE), maar de auto zelf krijgt alleen de ‘merknaam’ Munro op zijn front en achterklep. De eerste auto gaat Munro Mark I heten. ATAE opereert vanuit het Verenigd Koninkrijk, Schotland om precies te zijn.

Middelmatig…

Over de specs kunnen we kort zijn: niks speciaals. De elektrische motoren leveren 215 pk en 350 Nm. De 4×4 komt zo’n 150 mijlen ver op één lading: zo’n 250 km. DC snelladen is mogelijk en je mag vijf personen en 1.000 kg meenemen.

…doch speciaal

Wat de Munro Mark I speciaal moet maken is het feit dat het serieus een soort oude Defender is. Zo krijg je een 4×4 systeem wat meer is dan twee of drie elektrische motoren op twee assen. Je krijgt bijvoorbeeld heuse ‘difflocks’. Rasechte differentiëlen die precies kunnen doen wat ze doen op de betere 4×4’s. Ook wordt de Mark I te bestellen met allerlei opties zoals een dakrek, bodemplaten ter bescherming en een breed scala aan kleuren, banden en interieurbekleding. Het bedrijf is nog aan het fantaseren over speciale versies van de Munro. Zo suggereerde iemand een ode aan de Camel Trophy-edities van Land Rover.

Maar ook een korte versie met slechts twee deuren, zoals de Defender, is op de digitale tekentafel voorbij gekomen.

Mocht de Munro de tekentafel ooit nog verlaten, dan willen ze ook speciale features toepassen zoals ‘bekende onderdelen’ die snel, goedkoop en efficiënt geleverd kunnen worden. Ook hoef je niet naar een plaatselijke Munro-garage om hem te laten fixen, er komt gewoon een handyman langs. Het klinkt best interessant, geven we toe.

Digitaal

Helaas is er een olifant in de kamer: we zeiden al dat dit allemaal komt wanneer de Munro de tekentafel verlaat. Dat is nog niet: alles wat we nu hebben is een plan en de plaatjes zijn digitaal. Britten zelf zijn er over te spreken: zowel landelijke media als Land Rover-eigenaarsclubs zien de Munro Mark I graag productie halen. Dat moet gebeuren in 2022, trouwens. Kijken of het wat wordt!