Breek: Renault gaat Mercedes-motoren gebruiken

Mercedes gebruikte al Renault-motoren, maar nu gaat het ook andersom gebeuren.

Mercedes en Renault, het is niet het meest voor de hand liggende samenwerkingsverband in de auto-industrie. Toch werken deze merken al geruime tijd samen. We kennen natuurlijk allemaal de A-Klasse met een Renault-diesel. En de Mercedes Citan is al twee generaties lang een Renault Kangoo.

We kennen dus Mercedessen met een Renault-motor, maar binnenkort gaan we het ook andersom zien. Alleen dan niet in straatauto’s, maar in F1-auto’s. Alpine nadert namelijk een akkoord met Mercedes voor een motordeal, zo meldt Motorsport.com.

De deal is dus nog niet in kannen en kruiken, maar de gesprekken zouden in een “vergevorderd stadium” zijn. Er zou al een akkoord zijn in hoofdlijnen. Aanvankelijk zou het gaan om een deal voor 2026, maar nu Alpine al in 2025 over willen stappen op Mercedes-motoren.

Naast de motoren zou Alpine ook meteen de ophanging en versnellingsbak over willen nemen. Dat doet Aston Martin momenteel ook. Met de draak van een auto die zo momenteel hebben is natuurlijk alles een verbetering.

Het is wel aan behoorlijke afgang voor Renault dat ze als fabrieksteam niet meer hun eigen motoren hebben. Maar ja, de resultaten zijn dit jaar ronduit dramatisch. Dit jaar hebben ze nog maar 9 punten bij elkaar gesprokkeld en zijn ze afgezakt naar de achterhoede. Een betere aandrijflijn kun dus niet snel genoeg komen.

Foto: Een dikke Renault-Mercedes combo