Renault gaat piepklein gaatje in het gamma opvullen

If you no longer go for a gap that exists, you’re no longer a doorsnee Europese autobouwer. Ofzo. Renault vindt namelijk nog een piepklein gaatje in hun gamma voor een aankomend model.

Kleine anekdote: toevallig vandaag nog kwam bij ondergetekende thuis de Volkswagen T-Cross aan bod. “Hadden die vrienden van ons nou een T-Roc of een T-Cross?” Nee, het was echt een T-Cross, want de T-Roc is op basis van een Golf. En dan moet je ook nog uitleggen dat Volkswagen de Taigo nog precies in dat gat vond passen. “Wat moet je met al die auto’s?” Zeer terechte vraag.

Niches vullen

Onder meer Toyota en Volkswagen hebben namelijk een wel hele rare niche uit gevonden met hun C-HR en T-Roc. De C-HR is namelijk groter dan de Yaris Cross, maar kleiner dan de Corolla Cross. Toch deelt deze de basis van de Corolla. De T-Roc is op basis van een Golf, net als de Tiguan, maar is dan weer nét een slagje groter dan de T-Cross op Polo-basis en de Taigo. Je ziet echt door de bomen het bos niet meer en toch weet elke fabrikant met zo veel crossover-niches er voldoende van te verkopen.

Renault

Renault is ook driftig hun hele gamma aan het SUVificeren. Met uitzondering van de Clio (voor nu) is vrijwel elke populaire Renault een SUV. Vooral de Captur op basis van de Clio en de Austral die meer in het segment Mégane opereert. En dan zit daar ook nog de Arkana tussen, die ietsje groter is dan de Captur maar wel diens basis deelt. Hoe creëer je hier overzicht? Simpel: Renault plant nóg een crossover en wil deze precies tussen de Captur en de Arkana plaatsen.

Nieuwe Renault-crossover

Dat meldt Autocar. De nieuwe SUV wordt zo’n 4,4 meter lang. Daarmee zit deze dus precies in het -wat ons betreft- niet bestaande gat tussen de Captur en de Arkana. Ook de aandrijflijnen en het platform (CMF-B) worden daarom gedeeld met dit tweetal, waardoor deze nu nog naamloze SUV ook dezelfde motoren krijgt. Terwijl Renault-dealers jargon als ‘avontuurlijke levensstijl’ en ‘dynamische karaktereigenschappen’ uit hun hoofd moeten leren, zou de aankomende B-segmenter al in 2024 het levenslicht kunnen zien. De gerichte vanafprijs wordt zo rond de 25.000 pond of euro.

De Captur wordt in 2024 ook voorzien van een flinke facelift, waarmee Renault aan lijkt te duiden dat er geen plannen zijn om dit model bij het vuil te zetten. Ook de recent geüpdatete Arkana krijgt geen vervroegd pensioen. Dat wordt een drukke bedoening daar.

Enkel crossovers

Met uitzondering van de Clio en ZOE die nog overeind staan als een dapper dorpje en op miraculeuze wijze nog een Mégane Estate die beschikbaar staat op de website van Renault, wordt het hele gamma van Renault zo een crossover-feestje. Op volgorde:

Mégane E-Tech Electric;

Captur;

aankomende SUV in 2024;

Arkana;

Austral;

Scénic E-Tech;

Rafale;

Espace.

En dan dus erbij bedenken dat eigenlijk alles uit dit rijtje uit het B- en C-segment komt. Acht modellen in twee segmenten, lekker druk!