Zo wordt Formule 1 weer spannend, aldus Jeremy Clarkson

Moeten we ons wenden naar Jeremy Clarkson om de Formule 1 weer spannend te maken?

Als fervente TopGear-kijker weet je wellicht dat Formule 1 nog best vaak ter sprake kwam. Deels omdat Jeremy Clarkson oprecht fan is van de sport. Natuurlijk ook omdat Clarkson vaak genoeg F1-coureurs mocht interviewen voor een speciale editie van ‘Star in a Reasonably Priced Car’, wat onbedoeld één van de enige manieren is waarop we hebben kunnen zien hoe goed F1-coureurs zijn als ze hetzelfde materieel hebben. Na een interview mocht de coureur in kwestie dan de Suzuki Liana op zijn lazer geven om op een apart bord te komen. Dit is ook waar Jeremy een gesprek met Kimi Räikkönen op gang wist te krijgen dat verder ging dan ‘bwoah’, wat gezien zijn zuinigheid met woorden bijzonder is.

Problemen

Jeremy Clarkson in zijn TopGear-dagen wist ook vaak met hele simpele ‘oplossingen’ voor hele grote problemen. Die natuurlijk in de praktijk kolder blijken te zijn. Nu blijkt dat Jeremy ook zo’n simpele oplossing heeft voor een probleem waar elke F1-fanaat tegenaan loopt. Namelijk dat de sport zijn spanning begint te verliezen. Kijk, er zijn altijd hoogtepunten, maar we merken toch vaak dat races vaak een ‘nou, dat ook weer gehad’-gevoel oproepen. De FIA probeert vaak nog de regels bij te schaven en met revoluties als we bijvoorbeeld in 2026 gaan zien alles op te schudden, maar in de praktijk wil het vaak niet echt werken.

Oplossing

Die one-liners van Clarkson om problemen op te lossen bestaan nog steeds, alleen je moet ervoor de ex-TopGear-presentator volgen op X. Want hij kan het probleem oplossen, aldus een tweet van hem. Volgens Clarkson kun je F1 simpelweg spannender maken door alle banen waar je niet kan inhalen van de kalender te halen. Wow! Extreem! Totaal geen open deur! En de rest. Het wordt namelijk vaker gezegd: races waar inhalen bijna onmogelijk is, zijn vaak saai. Om de simpele reden dat in theorie de startgrid ook gelijk de eindstand is en teams dus creatief moeten zijn met undercuts en/of andere strategieën. Dat maakt F1 natuurlijk op zijn eigen manier leuk, maar keiharde actie op de baan is natuurlijk het leukst voor de kijker.

In de ban

Goed, de simpele Clarkson-manier van alle banen waar inhalen moeilijk is gelijk weghalen is wat extreem, maar hij heeft geen ongelijk. Veel banen staan om allerlei redenen op de kalender, of dat nou geld, sponsordeals of historie (*kuch* Monaco) is. Lang niet altijd omdat de races nou zo briljant zijn. Op X wordt ook de link gelegd met het feit dat F1-auto’s groter zijn dan ooit, dus banen als Monaco worden ook steeds ongeschikter voor inhalen omdat auto’s van formaat A4 naar formaat A3 (het papier, niet de Audi’s) zijn gegaan. Maar ja, ook dat heeft weer allerlei redenen (met name veiligheid) waardoor je dat niet meer kan bestrijden. Kortom: de oplossing van Clarkson is wellicht wat te simpel voor dit lastige probleem. Maar ergens klopt het wel.