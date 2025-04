Overheid: ophoepelen uit de Randstad op 24 juni

Of je gewoon even niet naar de Randstad wil komen met je auto op 24 juni, ook als je er woont of werkt. Bij voorbaat dank.

Je wist dit misschien niet, maar naast Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht heb je nog meer plekken in Nederland. Een ver oord zoals Groningen bijvoorbeeld, of de thuisbasis van ondergetekende: Zwolle. Het mooie aan Zwolle vind ik persoonlijk dat de Randstad helemaal niet zo ver is, maar toch ver genoeg om nog wat rust te ervaren. Want ja, ik weet dat dit misschien verkeerd gaat vallen, maar wat is het soms een drukke bende in die grote steden. Mij niet gezien.

NAVO-top

Die drukte betekent uiteraard wel dat essentiële zaken die het land draaiende houden in de Randstad gebeuren. Zoals waar ons kabinet samenkomt om ons land naar de Filistijnen te helpen te regeren. En veel mensen wonen en werken, het merendeel van Nederland. En zaken worden gedaan. En waar op 24 en 25 juni Nederland een NAVO-top organiseert.

Mijd de Randstad

Dankzij dat laatste kondigt de Rijksoverheid nu een bericht aan voor Randstedelingen c.q. Randstadwerkers. Namelijk: kom niet naar de Randstad met de auto tijdens deze dagen (ik herhaal…). Nee, serieus. ‘Mijd de Randstad indien mogelijk’. Collega Ruben, die er woont en werkt, vindt het maar bizar. Waar moet hij (en het merendeel van de redactie) dan heen? Naar dat eerder genoemde buitengebied? Het is inderdaad best wel een vreemde stelling: gericht aan naar schatting ruim 8 miljoen Nederlanders, of je even voor een evenement in Den Haag van Utrecht tot Rotterdam even je dag op pauze wil zetten.

Werk thuis

Het officiële advies voelt bijna als een soort corona-advies: mijd de spits, gebruik zo veel mogelijk het OV en werk zo veel mogelijk thuis. Alleen ‘houd 1,5 meter afstand’ ontbreekt nog. Vanaf 22 juni wordt al een milde verkeersinfarct verwacht vanwege wegwerkzaamheden om Den Haag voor te bereiden voor de top. Oh ja, en check altijd VanAnaarBeter.nl, als je toch een reis moet maken. Dus blijf thuis. Ja, echt.

