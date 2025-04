Deze ‘accessoire’ van 100k is perfect voor je Lamborghini

Tsja, noem het maar een accessoire voor je Lamborghini, je kan er bijna even snel mee!

Een Lamborghini kan je bij wijze van spreken zo duur maken als je wil. Kleurtje hier, bekleding daar, stickerpakket daar: de tonnen tikken makkelijk aan. Dat geldt voor de ‘speciale’ modellen, maar ook gewoon voor de Temerario dan wel Revuelto. In het geval van die laatste: er is nu een manier om de auto te voorzien van een ‘accessoire’ die het totaalbedrag nog 100.000 euro duurder maakt. Maar dan heb je wel wat.

Ducati Panigale V4 Lamborghini

Ja, het is wederom een samenwerking tussen de Italiaanse VAG-dochters Lamborghini en Ducati. Dat is wel vaker gebeurd, maar ze worden zo beperkt gebouwd dat je er snel bij moet zijn. Je hebt weer heel even de kans dankzij de Ducati Panigale V4 Lamborghini.

Deze is gebaseerd op de Ducati Panigale V4 S. Hij pakt daarom ook het 1.1 liter V4-blok met 218,5 pk. Omdat er net als bij een Lambo veelvuldig gestrooid is met koolstofvezel weegt de Lambo-editie ietsje minder dan de ‘normale’ V4 S: 185 kg, een heuse 2,3 kg minder. Op zo’n laag totaalgewicht helpen alle beetjes. En het helpt om de Lamborghini-editie bijna je supercar van het merk te kunnen laten bijhouden: de Panigale sprint van 0 naar 100 in zo’n 3,3 seconden en haalt 304 km/u. Een titanium-uitlaat van Akrapovic maakt de beleving af.

Ad Personam

De kleurstelling is gekozen om samen te vallen met een door Ad Personam aangepakte Revuelto. Op de Panigale V4 Lamborghini krijg je daarom een mix van naakt koolstofvezel, Grigio Telesto, Grigio Acheso en Verde Scandal, allemaal Lambo-kleuren. De bijzondere 63-stickers ken je dan weer van bijvoorbeeld de Aventador SVJ. Ferrucio Lamborghini stichtte zijn merk als supercarmerk in 1963, dus dat nummer is altijd belangrijk geweest voor het Italiaanse merk.

Clienti Lamborghini

Van de Ducati Panigale V4 Lamborghini worden 663 stuks gebouwd. 600 stuks daarvan is de ‘normale’ editie à ongeveer 80.000 euro. Als accessoire voor je Lambo mag je als eigenaar van een auto van het merk de ‘Clienti Lamborghini’-versie bemachtigen, die is extra speciaal en daar komen er dus maar 63 van. Dan mag je zelf de kleurstelling kiezen en deze bijvoorbeeld matchen met je supercar. Ook krijg je dan de optie om de bijgeleverde motorkledij helemaal op maat samen te stellen. De keuze is reuze. En dat mag ook wel, want de Clienti Lamborghini-versie gaat 100.000 euro kosten. Da’s een dure fiets, maar dan heb je wel iets héél exclusiefs.