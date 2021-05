Compleet nieuwe BMW 7 Serie is onderweg (+video) - Autoblog.nl

De compleet nieuwe BMW 7 Serie rijdt al zijn rondjes op de Nordschleife.

Je zou het niet zeggen, maar de BMW 7 Serie gaat nu alweer een paar jaartjes mee. De luxe-sloep van uit München werd in 2015 onthuld op de IAA in Frankfurt. Sindsdien heeft de concurrentie niet stilgestaan.

Denk aan de Audi A8 en Lexus LS, maar het gaat voornamelijk aan de grensverleggende Mercedes-Benz S-Klasse van de W223-generatie die orde op zaken stelt in dit segment. BMW moet dus terugslaan. Dat gaan ze doen met een compleet nieuwe BMW 7 Serie, deze krijgt codenummer ‘G70‘. De huidige is de ‘G11’.

Compleet nieuwe BMW 7

Het lijkt erop dat de nieuwe BMW Siebener iets meer richting een Rolls-Royce gaat aanschurken, dan nu het geval is. Oneerbeidig gezegd voelt de huidige 7 soms een beetje aan als een grote 5 Serie, terwijl de S-Klasse echt een trede hoger op de ladder lijkt te staan. Aangezien Rolls-Royce van BMW is en de techniek in Rolls-Royces van BMW-origine is, is dat niet moeilijk.

Via Bimmerpost weten we iets meer. Zo is er met het nieuwe model geen keuze meer uit een ‘standaard’ 7 Serie. Er is keuze uit een M Sport-model of Luxury Line. Vervolgens krijg je standaard een Bowers & Wilkins stereo, soft close-deuren en luchtvering. De opties van de compleet nieuwe BMW 7 zullen echter helemaal bijzonder zijn. Denk aan deuren die je met een druk op de knop kunt openen en sluiten. Nee, we bedoelen niet van het slot halen. Openen en sluiten alsof je een butler hebt. Chic, hoor!

Luxe opties

Verder komt er een Sky Roof beschikbaar, iets dat klinkt als een uitgebreid panoramadak. Tevens komt er een ‘Executive Lounge’-configuratie, waarmee je twee stoelen achterin hebt. Deze hebben een koel-, verwarm- én massagefunctie. Ook zullen er nu meer opties zijn voor ‘RSE’ (Rear Seat Infotainment). Dat is nu nog een Android-esque tablet aan de hoofdsteunen

Qua motoren voor de compleet nieuwe BMW 7 Serie is er nog niet heel veel bekend. Er gaan wel geruchten dat de V12 dan nu eindelijk met pensioen gaat. Het nieuwe topmodel zal dan compleet elektrisch zijn en ‘BMW i7 M60’ gaan heten, volgens BMWBlog.

Met hartelijke dank aan: Automotive Mike.