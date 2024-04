Nog een merk zegt gedag tegen de twaalfcilinder

De tijd dat je ongegeneerd met cilinders kan strooien is voor meer merken verleden tijd.

Er zijn meerdere manieren om een twaalfcilinder motor in te zetten. Merken als Aston Martin, Ferrari en Lamborghini gebruiken het om een dikke supercar neer te zetten. Merken als Audi, BMW, Mercedes, Rolls-Royce en Bentley gebruiken hem vooral omdat je met een dergelijke motor en diens karrenvrachten aan vermogen en koppel ook een lekkere soepele loop kan realiseren. Wat beide toepassingen gemeen hebben: zo’n motor verbruikt aardig veel en staat ook niet perse op de lijst van aandrijflijnen die GreenPeace graag in auto’s ziet. Een aantal van de eerdergenoemde merken heeft dan ook al gedag gezegd tegen de twaalfcilinder.

Bentley

De origine van de meest recente Bentley-twaalfcilinder heeft te maken met de overname van VAG. De W12, vanwege het samenvoegen van V6’en die een soort W-vorm maken, debuteerde in de Continental GT en verving de 6.75 liter V8 die de Arnage en Azure nog gebruikten. Elke Bentley die zou volgen kreeg die motor in bepaalde vorm. Dat gaat veranderen.

Exit W12

De W12 is al een tijdje niet de enige optie in alle Bentleys, aangezien Volkswagen ook hun 4.0 liter V8 aanbiedt in de Continental en Flying Spur en zelfs een V6 hybride in de Bentayga. De volgende stap is natuurlijk om ook elektrische modellen aan te bieden. In ieder geval is het voor Bentley tijd om de W12 eruit te sturen. En dat doen ze met een klapper.

Mulliner

Namelijk hoofdstuk drie van speciale Bentley few-off-projecten van Mulliner. We kenden al de Bacalar, daarna de Batur, en nu deel drie. Net als zijn voorgangers worden er maar een paar van gebouwd: zestien stuks welteverstaan. De naam is nog niet bekend, wel kunnen we zien dat het om een dakloos model gaat en is aannemelijk dat de technische basis gelijk is aan de Continental GT. Dat betekent dus ook de W12 voorin, voor de laatste keer. Dit speciale model zegt namelijk de W12 gedag.

Meer is er momenteel nog niet bekend over het Mulliner-project, behalve dat we hem op 7 mei dit jaar mogen zien.