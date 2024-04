Eerste speciale editie Renault 5 is al hier!

De Renault 5 is nog niet eens uitgeleverd of er is al een speciale editie van de elektrische retromobiel.

De Renault 5 E-Tech is een geniale zet. Het is typisch zo’n auto die EV-twijfelaars over de streep kan trekken door gewoon leuk te zijn. Er zit een friggin’ mandje voor je baguette in! Het is gewoon een erg sympathieke auto die op veel fans kan rekenen en dat is begrijpelijk.

Speciale editie

Vergeet echter niet dat het 2024 is en Renault de auto wel voorziet van was rasechte moderne marketing. En wel door de auto uit te dossen als een speciale editie om een bekende samenwerking te vieren. Dit is de Renault 5 Roland-Garros special edition.

Wie het even kwijt is: sponsoring met Roland-Garros was jarenlang het domein van Peugeot. Vanaf 2022 scheidden het tennistoernooi en het Franse merk en stond Renault te popelen om het stokje over te nemen. Nu kan je dus niet om Renault heen wanneer het gaat om het tennistoernooi in Parijs wat op 20 mei dit jaar van start gaat.

Roland-Garros

Mocht jij Roland-Garros willen bezoeken, dan wordt je getrakteerd op een stand van Renault waar de nieuwe 5 te aanschouwen is. Maar ook deze nieuwe speciale editie. En dat is niet een Vijfje waar simpelweg in microscopisch kleine letters ergens Roland-Garros staat. Nee, eigenlijk is er best grondig gekeken naar hoe je de wereld van tennis in een auto kan integreren.

Wat betreft het exterieur is het overigens ietsje simpeler gehouden, met alleen zakelijke grijstinten als opties, speciale velgen met nep-centrelocks en een bijzonder motiefje op de deur.

Vooral het interieur is erg leuk bedacht. De stoelen van de Renault 5 Roland-Garros zijn geïnspireerd op tenniskleding, wat van een bepaald soort ademende stof gemaakt is. Het dashboard wordt opgeleukt met een verlicht Roland-Garros-logo, wat dan weer een beetje kitscherig is. Geen zorgen, het wordt goed gemaakt met inleggen in de middenconsole en vloermatten die de kleur en textuur van gravel imiteren. En in tegenstelling tot echt gravel levert het geen bergen aan korrels en rommel op! Ook de aan het stuur gemonteerde versnellingshendel krijgt een Roland-Garros-behandeling: deze is gemaakt van hetzelfde soort materiaal als het gripgedeelte van een tennisracket.

Verdere details over de speciale editie worden later bekend gemaakt. Wij keuren hem in ieder geval goed! Helemaal omdat Renault de 5 Roland-Garros symbool laat staan voor het initiatief “Give Me 5”, wat als doel heeft om sporten bereikbaarder te maken voor kinderen in minder bevoorrechte posities. Op Roland-Garros zelf zal je ook een scala aan Renault-voertuigen zien als dienstvoertuig.