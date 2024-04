Goed nieuws! Smart wordt weer echt smart

Dat ene merk wat ooit stadsautootjes maakte en nu alleen maar SUV’s, Smart, gaat terug naar hun roots.

Voor sommige merken is het lastig om je unieke idee winstgevend te maken. Supercarmerken moeten bijvoorbeeld flink hun best doen. Ook aan de andere kant van het spectrum worden rare capriolen uitgehaald. Kijk maar naar Smart.

Smart

Eigenlijk was het Smart-concept vrij briljant. Het ontstond vanuit de gedachte van de CEO van Swatch, het horlogebedrijf, om een auto te bouwen. Wat een samenwerking met Mercedes opleverde: het autootje heet dan ook Smart voor Swatch Mercedes ART. Het idee was vrij simpel: het bouwen van een kleine doch praktische auto die je kan inzetten als modedingetje, een beetje zoals de horloges. En dat bleef niet bij een guitige concept car: de City Coupe, later ForTwo, is vrij lang gebouwd als kleine stadsrakker, met een eigenwijze lay-out (de motor en aandrijving achterin).

Recept

De ForTwo/City Coupe was dus het originele recept, maar het merk heeft altijd geprobeerd om ietsje meer te doen om te overleven. Zo kwam er de Roadster en Roadster Coupé, twee kleine lichtgewicht ‘sportwagens’. Daarna kwam een model dat voor het merk ongehoord groot was: de ForFour. Voor het imago hielp het op zich dat vrijwel elke Smart ook bij Brabus langs mocht voor upgrades.

Ergens zou je zeggen ‘maar het mocht niet baten’. En toch wist Smart het tot de dag van vandaag te overleven. Met de originele ForTwo als de auto die de kar trok, welteverstaan. Vanaf de derde generatie ForTwo waren alle overige modellen overigens weg, behalve de ForFour wat toen een verlengde ForTwo werd, die ook de basis bood voor de derde generatie Renault Twingo.

We zeggen overleven, maar Smart heeft het niet makkelijk gehad in recente jaren. Er kwam een elektrische variant van de ForTwo. Goed bedacht, maar de specs voor zijn geld vielen erg tegen. Nee, om zoiets te kunnen doen, moet je andere modellen hebben die de schoorsteen kunnen laten roken. Die zijn er nu in de vorm van de #1, #3 en de aankomende #5. Alle drie SUV’s die een platform lenen van huidige partner Geely. Op zich is zo’n Smart #1 een guitig ding, maar het is wel erg ver van de ForTwo vandaan. Ergens zou je zeggen ‘een Cayenne is ook geen 911 maar die hadden ze even nodig’, maar Smart verkoopt hun equivalent van de 911 niet meer. Tenminste, nu even niet.

ForTwo keert terug!

Goed nieuws: Smart wil echt heel graag een nieuwe ForTwo. Volgens designbaas Gordon Wagener is het dé auto die Smart definieert en het merk op de kaart zet. Sterker nog: de reden dat Smart de naam #2 overslaat is omdat deze gereserveerd is voor een ForTwo-revival. Er is al vooruitgang wat betreft een te gebruiken platform, want het project ‘betekent veel voor Smart’.

De uitdaging is, zoals altijd, geld. De ‘revival’ van het merk heeft zich nog niet volledig bewezen en het winstgevend maken van een nieuwe Smart ForTwo, uiteraard elektrisch, is lastig. Wagener zegt dat ze er nog een partner voor zoeken om het iets gemakkelijker te maken.

De nieuwe Smart ForTwo of dus Smart #2 kan niet snel genoeg komen, nu Smart een gargantueske SUV plant die helemaal niks meer met het origineel te maken heeft. (via Autocar)