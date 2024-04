Facelift Mitsubishi ASX lost designmisser nog steeds niet op

We gaan niet eens proberen te doen alsof de Renault-rebadge-waanzin het probleem is bij de vernieuwde Mitsubishi ASX.

Strategie is strategie. En wij kunnen als autowebsite wel jolig doen over de gemaakte keuzes, maar soms moet je een onorthodoxe keuze maken. Wie weet pakt het goed uit, dat weet je pas als je het doet.

Mitsubishi

Zo vinden wij de strategie om Mitsubishi boven water te houden in Europa op zijn minst gezegd opmerkelijk. Dat het merk in de Renault-Nissan-alliantie een beetje het onderspit delft, zo veel is duidelijk. Maar dat er echt geen ruimte is voor meer dan wat er nu wordt onthuld, dat is ietwat schrijnend. We hebben het dan natuurlijk over de keuze om zowel de Colt als ASX, twee goed scorende modellen, op te volgen met een Renault Clio en Captur waar het Renault-logo is uitgegumd en het Mitsubishi-logo op is getekend.

Succes

Even ter zake: werkt het? Ja en nee. Op zich heeft Mitsubishi in de twee jaar dat je nu een ASX kan kopen er al zo’n 900 gesleten, wat niet gek is. De oude ASX deed echter dat soort getallen in een slecht jaar, maar dan PER JAAR. Bij de Colt wisten nog maar 400 mensen de Mitsubishi-dealer te vinden om een gerebadgede Clio te kopen. Ter vergelijk: Renault zette in diezelfde tijd zo’n 1.500 Clio’s op kenteken en een vergelijkbaar aantal Capturs.

Designmisser

Maar goed, wellicht dat Mitsubishi dit even tijdelijk zo doet om wat geld binnen te harken en daarna weer ‘eigen’ modellen gaat ontwikkelen, dus we wachten het even af. Bovendien slaat Mitsubishi vooral de plank mis qua design. Ja, in het uitgummen van een logo kan je nog een gigantische flater slaan. Het gat van het Renault-logo vormt namelijk een perfecte basis voor een camera. Het Mitsubishi-logo heeft geen gat. Om te voorkomen dat de camera moest verhuizen en door zijn nieuwe positie opnieuw gekalibreerd moest worden, is er gewoon een camera pardoes op de kofferklep geknald en staat er nu groot uitgeschreven ‘Mitsubishi’ onder.

Facelift

Gelukkig besluit Mitsubishi de ASX van een facelift te voorzien. Gelukkig! Gelijk een mogelijkheid om iets beters te verzinnen voor die camera of om toch even eigen software te schrijven voor de Mitsubishi. Klein probleempje: de reden dat de ASX een facelift krijgt is logischerwijs omdat de Captur net ook herzien is. Helaas is daar enkel de voorkant veranderd en dus is de achterkant nog krek eender. Renault verandert niks, dus verandert Mitsubishi ook niks. En daarmee is de camera-situatie nog steeds lelijk.

De veranderingen zitten hem dus in het frontje. Mitsubishi meent dat de Captur ASX de merkidentiteit van het Japanse merk versterkt. Oftewel: Mitsubishi mocht hun designtaal integreren in de Captur, zo lang het maar bleef bij wat lijntjes in de grille.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Mitsubishi op zich genoeg heeft veranderd om de ASX wat unieker te maken ten opzichte van de Captur, maar niet genoeg om te verbloemen dat het een nogal knakige rebadge is. De koplampen en vooral dagrijverlichting, toch wel waar auto’s zich mee identificeren, zijn krek eender aan die van de Captur.

Specs

Wat voor ons dan wel weer fijn is: de specs zijn identiek aan die van de Captur. De Mitsubishi ASX komt nog steeds met Mild Hybrid en Full Hybrid-motoren. Uiteraard dezelfde 1.3 liter hybridemotor met tot wel 158 pk als speerpunt. Net als de Captur betekent dat een aardig indrukwekkend trekvermogen van 1.500 kg. Grote verrassingen vinden we niet.

Is het armoe? Is het geniaal? Mitsubishi houdt het in ieder geval wel spannend. Naar verluidt plant het merk ook nog een elektrische C-segment SUV die echt totaal niks te maken gaat hebben met de Scénic E-Tech. Als we mogen gokken komt er ook nog een compacte elektrische crossover, een coupé-SUV achtige B-segmenter, een C-segment SUV met optioneel een zevenzits variant en een kneiterdikke grote coupé-SUV. Vraag ons niet waarom we dat denken.