Cool: Renault 4 krijgt een stoffen vouwdakje

Na 5 komt 4 bij de logica van Renault, want ook de iconische ‘voorganger’ van de Renault 5 komt met een retro-sausje naar het heden. Met een toffe optie: een stoffen dakje!

Je zou niet denken dat het 2024 als we het hebben over het feit dat zowel de Renault 5 als de Renault 4 binnenkort in productie zijn. De nieuwe Renault 5 werd begin dit jaar onthuld en het is een uiterst kekke auto. Voor herhaling vatbaar en dat doet het Franse merk dan ook. Binnenkort verschijnt de nieuwe 4. Die was er eerder dan de 5, maar voor de toekomst draaide Renault de twee om.

Renault 4 E-Tech

Uiteraard werd net als de 5 de 4 al soort van onthuld middels een concept. ‘Helaas’ wordt het wel meer een soort SUV. Eentje die er lekker robuust en avontuurlijk uit ziet, maar het voelt niet helemaal als de originele 4. Uiteraard gaat Renault de nieuwe Vier weer vol stoppen met retro-achtige designdetails.

We krijgen in ieder geval al een eerste teaser. Renault wil de auto namelijk onthullen op 14 oktober tijdens de Autosalon van Parijs, dus het productiemodel is al bijna klaar. De insteek lijkt precies hetzelfde te zijn als bij de 5, maar ook bijvoorbeeld de Alpine A110. Het wordt duidelijk een moderne auto door moderne designers getekend, maar met allerlei knipogen naar het verleden. De algehele vormgeving en de bijzondere grille bijvoorbeeld, die ga je herkennen van de originele 4. Het geheel doet in eerste instantie wat MINI Countryman-achtig aan. We twijfelen nog even of dat goed of slecht nieuws is.

In ieder geval geeft Renault ons de puzzelstukjes waar je in je hoofd bijna een mooi geheel van de 4 mee kunt verzinnen:

We zien op het achterste zijruitje ook een referentie naar de oude Renault 4, een tekeningetje van de Renault 4 E-Tech met een Renault 4 die bepakt op weg is. Niet alleen krijg je dan een beeld van hoe de Renault 4 er ongeveer gaat uit zien, ook wordt duidelijk hoe enorm de Renault 4 gaat zijn. Oei.

Dakje!

De één interesseert het helemaal niets, de ander vindt het geweldig: een open dak. De Renault 4 bedient de mensen die het wel leuk vinden. De 4 krijgt namelijk een stoffen vouwdakje dat naar achter open gaat. Dat heeft geen wezenlijk voordeel ten opzichte van een glazen schuif- of panoramadak (qua lichtinval en stofbehandeling zelfs extra nadelen), maar het is wel lekker retro.

Nog even geduld en dan zien we wat Renault heeft gefabriceerd van de nieuwe 4. Het zou wel eens een leuke crossover kunnen worden, al is het dus wel een crossover.