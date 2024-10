Officieel: geen Renault-motoren meer in de Formule 1

Als Alpine in de Formule 1 wil blijven, zullen ze de motoren van iemand anders dan Renault moeten lenen.

De verdeling van de teams in de Formule 1 is eigenlijk maar raar. Ook al zijn er tien verschillende teams, deze teams zijn onderling weer allemaal aan elkaar gelinkt. Je kent vast de betichting richting Racing Point van het hebben van een ‘roze Mercedes’. Dat komt omdat er eigenlijk maar een maar motorfabrikanten in de sport zijn. Mercedes, Red Bull, Ferrari en Renault deden bijvoorbeeld hun eigen motoren, maar andere teams pakken één van die motoren en gebruiken hem in hun eigen auto.

Renault power unit

Renault leende hun motoren ook nog wel eens uit, met name het partnerschap met Red Bull komt bekend voor. Tegenwoordig wordt de Renault power unit enkel nog gebruikt door Alpine, wat natuurlijk gewoon de nieuwe naam van Renault Sport F1 is. En met Alpine gaat het… niet zo goed. Sowieso lijkt het erop dat Alpine het eerste F1-team is dat zal bezwijken als je er eentje moet aanwijzen. ‘Bevestiging’ daarvan komt nu.

Geen Renault-motor meer

Renault kondigde namelijk aan dat ze gaan stoppen met het maken van de power unit voor de Formule 1. De ontwikkeling van de motor in de fabriek bij Viry-Châtillon is al stopgezet en de productie van de al bestaande power unit wordt tegen 2025 ook beëindigd. Dat betekent dat Renault geen motorenleverancier meer is in de F1 en hun bloedeigen Alpine een vervanger moet zoeken indien zij in de sport willen blijven.

AMG

De bewoordingen van CEO Luca de Meo over deze verlaagde inspanningen rondom F1 voelen aan alsof het team de grote veranderingen in de sport in 2026 niet gaat meemaken. Alpine zou echter gewoon door blijven ploeteren. Het is nog niet bevestigd wie de motoren gaat leveren, maar zoals eerder ook al gezegd ligt een deal met Mercedes-AMG op de loer. Het lijkt er dus op dat Alpine het gewoon vol blijft houden in de sport.

Hypercar Alpine

Waarom Renault hun power unit dan overboord gooit? Omdat ze het F1-centrum in Viry-Châtillon goed kunnen gebruiken voor andere doeleinden. Zo blijft het merk actief in andere raceseries als FIA WEC en Dakar. De faciliteit gaat echter ook ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor straatauto’s. Waaronder de eerste Alpine-supercar. Genoeg te doen dus!