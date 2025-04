Land Rover gooit klassieke Defender V8 opnieuw in de verkoop

De gewilde spec verkocht blijkbaar zo goed dat ie nu opnieuw in de schappen ligt, inclusief wijnkoeler.

Volgens Land Rover zijn Defender-klanten dol op softtops. Toch verkocht het merk er geen meer sinds 2016. Vreemd. Om het gemis van de stoffen kap te vullen, worden oude Defenders opgeknapt en voorzien van de benodigdheden om een softtop-versie te worden.

Het nieuwe model krijgt de naam Classic Defender V8 Soft Top en is het werk van de Works Bespoke-afdeling. Het is het eerste grootschalige klusje voor deze divisie sinds de oprichting in 2024. Het idee is simpel: Land Rover gaat voor je op zoek naar een donorauto uit de periode 2012-2016 (heel klassiek kunnen we de Land Rovers dus niet noemen), haalt hem helemaal uit elkaar, verbetert de offroader waar dat nodig is en zet hem terug in elkaar. De Classic Defender V8 Soft Top is overigens altijd een Defender 90 met korte wielbasis.

Oude looks, oude motor

Ook het motorblok wordt grondig gecheckt en opnieuw in elkaar geschroefd. De krachtbron is de 5,0-liter grote V8 met 405 pk en 515 Nm aan vermogen en koppel. Het vermogen gaat via een achttraps ZF-automaat naar alle wielen. Onderhuids gaat de nieuwe Works Bespoke-service aan de slag met aangepaste veren, Eibach-stabilisatorstangen, Bilstein-schokdempers, Alcon-remklauwen met vierzuigers, remschijven van 355 mm voor en 300 mm achter.

Het canvasdoek dat de softtop vormt is speciaal gemaakt voor deze Defender. Het ontwerp is geïnspireerd door het stoffen dak van de Defender uit 2016 en is verkrijgbaar in vier kleuren (Black, Sand, Dark Khaki en Navy). De lussen en webbing zijn overgenomen van het oude doek en er zijn extra bevestigingspunten zodat het doek goed vast blijft zitten bij hogere snelheden.

Personaliseren maar!

Het moet natuurlijk wel voor de buitenstaanders te zien zijn dat je niet in een willekeurige oude Defender rijdt, maar in de Classic Defender V8 Soft Top. Daarom biedt Land Rover veel verschillende personalisatieopties aan. Denk aan een afwijkend ontwerp van de grille, 13 verschillende interieurthema’s en andere maatwerkopties die ”vrijwel onbeperkt” zijn volgens Land Rover. Bedenk wat geks en het komt in of op je Defender. Als voorbeeld gebruikt het merk een rek voor je surfplank of een wijnkoeler. Geen koelkastje of een koeler, nee expliciet een wijnkoeler.

Wat kost de Classic Defender V8 Soft Top?

Alles bij elkaar vraagt het merk 195.000 Britse pond. Dat is nog zonder de personalisering en andere opties. Omgerekend betaal je bijna 230.000 euro voor de klassieke Defender V8 met stoffen kap. Maar een oude Defender kan nog duurder zijn. Zelfs op Marktplaats.