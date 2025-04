Waarom je de BMW M4 Edition Nürburgring niet snel op de Nordschleife zult zien

De speciale ‘Ring-versie is zéér gelimiteerd.

Iedere reden om een feestje te vieren, moet je aangrijpen in de autowereld. Kennelijk zijn BMW M en de Nürburgring 25 jaar geleden begonnen met een samenwerking. Dat wordt nu dus gevierd met een speciale limited Edition Nürburgring van de BMW M4. De manier waarop M het feestje viert, is vrij opmerkelijk.

Een speciale versie uitbrengen ter ere van een jubileum is uiteraard niets nieuws. De auto vervolgens niet uitbrengen in het gebied waar de meeste Ring-rijders vandaan komen, is dat wel. Naast de presentatie van de Neue Klasse toont BMW in Shanghai ook de M4 Edition Nürburgring. ‘Waarom in Shanghai’, vraag je je af? Omdat de speciale M4 alleen daar te verkrijgen is.

BMW M4 Edition Nürburgring

Wat maakt de Edition Nürburgring nou de Edition Nürburgring? Als eerste draagt de speciale versie altijd de BMW Individual-mettalic-kleur Frozen Deep Green wat een knipoog is naar de ‘Groene Hel’. De grille heeft een rode omlijsting, de kleur uit het Nürburgring-logo. Datzelfde logo kom je tegen op de hoofdsteunen in borduurde vorm. Op de dorpels vind je welk van de exclusieve M4’s je hebt. Die deurlijst verklapt ook meteen hoeveel Ring M4’s er komen: maar 53. Dat refereert dan weer naar het 53-jarig jubileum van BMW M.

Specificaties

BMW-fans kennen de volgende getalletjes uit hun blote hoofdje, maar voor de volledigheid nog even de specs van de BMW M4 Competition met xDrive. De 3,0-liter zes-in-lijn turbomotor produceert 530 pk en 650 Nm. In 3,5 seconden gaat de M4 vanuit stilstand naar de 100 km/u. De topsnelheid is 250 km/u. Mag het allemaal nog wat ruiger? Dan moet je de M4 Edition Nürburgring laten staan voor de M4 CS.