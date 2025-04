Eerste Nissan PHEV heeft grootste actieradius in zijn klasse!

De eerste stekkerhybride van Nissan is hier.

Vanaf 2025 betaal je BPM over bedrijfswagens, waardoor pick-ups tienduizenden euro’s duurder worden. Daarmee dreigt deze autovorm uit te sterven in Nederland. Ford deed al eerder een poging om de pick-up interessant te maken voor Nederlanders met een plug-in hybride Ranger. Nu verschijnt er een nieuwe PHEV pick-up op het toneel die nog hogere ogen zou kunnen gooien.

Nissan staat op de Auto Shanghai met de nieuwe Frontier Pro. Daarmee is dit de eerste plug-in hybride én de eerste geëlektrificeerde pick-up van het Japanse merk. Eerder werden er al mild-hybrides, hybrides en e-Power (een soort van EV’s met range-extender) Nissans gelanceerd, maar nu doet het merk ook mee aan de stekkerhybridemarkt.

Nissan Frontier Pro

De Frontier Pro krijgt een boel verlichting aan de voorkant. Ook het Nissan-logo brandt mee. De eeuwenoude truc van het zwarte dak wordt ook bij de pick-up toegepast. De toekomstige PHEV-bedrijfswagen staat vrij hoog op zijn 18-inch lichtmetalen pootjes. Achterop vinden we eens geen doorlopende lichtstrip. De achterlichten worden namelijk gesplitst door een lichtgevende Nissan-woordlogo.

Nissan gaf de ontwerpers de opdracht mee om te kijken naar een pick-up uit het verleden. Die bewuste pick-up is de Nissan D21 uit de jaren ’80. De referentie waar de designers voor hebben gekozen, is een setje van drie lichtstrepen op het front. Die waren bij de oude D21 openingen om de motorkap mee open te doen. Daarnaast zien we ook wel de gelijkenissen tussen de twee grilles.

Leuke specificaties

De aandrijflijn bestaat uit een 1,5-liter viercilinder turbomotor en een elektromotor in de versnellingsbak. Hoeveel vermogen de twee apart van elkaar produceren is niet bekend, maar samen vormen ze een systeemvermogen van 408 pk. Het koppel is een machtige 800 Nm. Uiteraard is er AWD.

Nissan houdt geheim wat voor accupakket er in de pick-up ligt, maar deelt wel een actieradius. Die is met 135 kilometer erg indrukwekkend. Daarmee zou de pick-up in het lijstje van de PHEV’s met de grootste elektrische actieradius komen.

Het merk benadrukt dat de range gemeten is volgens de New European Driving Cycle, de Europese voorganger van de WLTP-meetmethode. In het echt zal het rijbereik dus wat minder zijn, maar toch blijft het een prima vooruitzicht. De Ford Ranger PHEV waar we het in de introductie over hebben, komt bijvoorbeeld maar 50 kilometer ver op stroom.

Interieur

Vanbinnen ziet het er allemaal ook prima uit. Er is een 10-inch LDC-scherm (waar kom je de term LCD nog tegen?) voor de bestuurder een 14,6-inch middenscherm. De stoelen voorin zijn verwarmd, geventileerd en hebben een massagefunctie. Achterop is er een elektrisch uitschuifbare deksel voor de laadbak en er is de mogelijkheid tot V2L-laden met maximaal 6 kW.

Later dit jaar gaat de Nissan Frontier Pro in de verkoop in China. Wat ie dan gaat kosten, is nog niet bekend. Nissan laat weten dat de PHEV pick-up later ook buiten China verkrijgbaar zal zijn. Het merk moet nog wel even kijken welke markten interessant genoeg zijn.