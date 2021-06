De perfecte muziek voor in de auto - Autoblog.nl

Waar ga jij lekker op? Singer en songwriter Tim Knol heeft ‘de’ perfecte muziek voor in de auto bedacht.

In 2013 hadden we het prachtige Koningslied. In 2021 hebben we het autolied. Jazeker, singer en songwriter Tim Knol is in de pen gekropen om het ideale autolied te schrijven.

Muziek voor in de auto

Het lied heeft Wandering Heart en werd voorgedragen bij Tijd voor Max. Die video moet je natuurlijk even kijken. Er is serieus gekeken wat de beste voorwaarden zijn voor een goed liedje in de auto. Denk aan een niet te snel tempo, want voor je het weet rij je 150 km/u in plaats van 100. Ook schrille klanken of te lage bastonen zijn uit den boze. De muziekstijl is tevens van belang. Jazz is bijvoorbeeld een no go, want dit genre is te complex. Heavy metal of hardrock of techno is tevens ongeschikt.

Het zoetsappige Wandering Heart van Tim Knol voldoet aan alle voorwaarden en is daarmee de perfecte muziek voor in de auto. Het lied is gemaakt in samenwerking met auto.nl. Het resultaat is een klassieke rock sound, met muziek van Americana helden en rockbands uit de jaren zeventig. Fantastisch.

Misschien ben jij het wel oneens met Tim Knol en is dit volgens jou niet de perfecte muziek voor in de auto. Wat dan wel? Drop het in de comments.