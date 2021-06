Dit is er nieuw met de opgefriste Fiat Ducato - Autoblog.nl

De Fiat Ducato heeft een opfrisbeurt gekregen en dit is er allemaal anders aan de nieuwe bedrijfswagen.

Wist je dat de Fiat Ducato al sinds 1981 bestaat? En dat inmiddels de 8ste serie een feit is? Ja, de Fiat Ducato is weer nieuw. Althans, op een paar punten is het bestaande model aangepakt. Zo kan de bedrijfswagen weer even mee.

De nieuwe Fiat Ducato is voorzien van een andere dashboard voor de bedrijfswagen inrichting, een digitaal instrumentarium, nieuwe aandrijflijnen en ondersteuning voor level 2 autonoom rijden. Er is ondersteuning voor Apple CarPlay/Android Auto, waarbij de bediening verloopt via het 10-inch touchscreen. Mocht dat iets te groot zijn, er is ook keuze uit een 5- of 7-inch touchscreen. Andere prettige zaken aan boord van de Ducato zijn een 230V stopcontact en Adaptive Cruise Control met Stop&Go.

De bestelauto is te krijgen met nieuwe Multijet3-dieselmotoren (Euro 6D-Final). Het begint bij 120 pk, daarboven zit 140 pk, daarboven 160 pk en het topmodel heeft 180 pk. Er is keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak of automatische 9-traps transmissie. Daarbij is het goed om te weten dat de versie met 120 pk enkel met een handbak komt.

Prijzen voor de nieuwe Fiat Ducato beginnen bij 19.950 euro. De bedrijfswagen is nu te vinden bij de Fiat professional dealer.