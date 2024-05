Stellantis komt met NOG een automerk naar Nederland

Je zou denken dat het merkenportfolio van Stellantis wel groot genoeg is, maar nee, ze komen met nog een merk.

Gisteren konden we het heugelijke nieuws melden dat Lancia weer terug is in Nederland. Niemand zou raar opgekeken hebben als Stellantis het merk de genadeklap had gegeven, maar het motto is: hoe meer merken, hoe beter. Daarom komt Stellantis nu met NOG een merk.

Nu denk je misschien aan Chrysler of Dodge, maar nee, het gaat om een Chinees merk. Daar hebben we er natuurlijk ook nog niet genoeg van. Stellantis heeft een joint-venture met Leapmotor, een Chinese start-up die in 2015 het levenslicht zag.

Leapmotor timmert al aan de weg in China, maar ze hebben uiteraard grotere ambities dan dat. Leapmotor wil dit jaar de sprong naar Europa maken. Ze komen in eerste instantie naar negen landen, waaronder – godzijdank – Nederland.

Leapmotor trap af met twee modellen: de C10 en de T03. De C10 is – hoe kan het ook anders – een elektrische cross-over. Om precies te zijn een D-segment cross-over, met een WLTP-actieradius van 420 km.

Nóg een Chinese cross-over is wel het laatste wat we nodig hebben, maar de T03 is iets interessanter. Dit is namelijk een elektrische A-segment auto. Deze vult eigenlijk het gat op wat de Smart ForFour achterlaat. Toevallig lijkt de T03 ook als twee druppels water op de Smart. De range bedraagt 265 km. Dat is niet bijster veel, maar wel het dubbele van de Smart ForFour.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken erop dat Leapmotor schappelijke prijzen zal hanteren. De T03 zou wel eens een van de goedkoopste EV’s kunnen worden. Leapmotor zal in september zijn opwachting maken in Europa, en dus ook in Nederland. Ergens zal er dus weer een Stellantis-dealer een hoekje vrij moeten maken.