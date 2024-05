Nieuwe Opel Frontera Electric is spotgoedkoop

De Nederlandse prijs van de gloednieuwe Opel Frontera is bekend en het is een regelrechte prijsknaller.

De nieuwe Opel Frontera is de zoveelste B-segment cross-over van Stellantis, maar toch is deze auto anders. Deze auto staat namelijk, net als de nieuwe C3, op een ander platform. Of beter gezegd, een andere versie van het CMP-platform.

Waarom is dit interessant? Met dit Smart Car Platform kan Stellantis auto’s heel scherp in de markt zetten. Dat zagen we al bij de Citroën ë-C3, die heel schappelijk geprijsd was. Daarom waren we ook heel benieuwd naar de prijs van de Frontera.

Wat blijkt? De Opel Frontera wordt inderdaad tegen een hele scherpe prijs in de markt gezet, met name de elektrische variant. Die is er vanaf €30.499. Het prijsverschil met de benzineversie is maar heel klein, want die kost €29.499.

Voor dit bedrag krijg je een cross-over die aan de bovenkant van het B-segment zit. Optioneel is de auto zelfs met zeven zitplaatsen te krijgen. Dat wisten we nog niet, maar helemaal als een verrassing komt dit niet. De bijna identieke C3 Aircross (waarvan de prijs nog niet bekend is) heeft namelijk ook een derde zitrij.

De elektrische Opel Frontera heeft standaard een actieradius van 300 km. Dat is vrij karig, maar er komt ook een versie met een grotere accu en 400 km range. Qua benzineversies is er een 1.2 met 100 pk en een 1.2 met 136 pk, beide mild hybrid.

Om te kijken hoe goedkoop de Opel Frontera nu echt moeten we natuurlijk even de concurrentie erbij pakken. Die komt vooral uit eigen huis. We nemen voor deze vergelijking de elektrische versie.

Opel Frontera Electric (300 km range): €30.499

Fiat 600e (408 km range): €35.990

Hyundai Kona Electric (377 km range): €36.995

Citroën ë-C4 (355 km range): €37.655

Jeep Avenger (399 km range): €38.500

Peugeot e-2008 (342 km range): €39.270

Conclusie: de Frontera is inderdaad een stuk goedkoper dan de concurrentie. Het verschil met de e-2008 is bijna 10 mille. En dat terwijl de Frontera ook nog eens ruimer is dan al deze auto’s. Het nadeel is alleen de actieradius. Maar wellicht is de versie met 400 km range alsnog interessant geprijsd…