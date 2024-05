BMW laat eerste glimp zien van de nieuwe M5

De nieuwe M5 lijkt gewoon lekker dik te worden.

De vorige generatie M-modellen van BMW was vrij voorspelbaar vormgegeven. Je wist van tevoren wel ongeveer wat je kon verwachten. Vandaag de dag kan het echter alle kanten op bij BMW. De M2 is bijvoorbeeld weer heel anders vormgegeven dan de M3. Daarom is het dus ook een verrassing hoe de M5 eruit gaat zien.

BMW licht nu alvast een tipje van de sluier op. In een nieuwe teaservideo zien we diverse gecamoufleerde M5’s rondscheuren, maar er is ook al een glimp op te vangen van een ongecamoufleerd exemplaar.

Dit plaatje leert ons dat de nieuwe M5 er weer anders uit gaat zien dan de M3 en M2. Je zult de auto’s in ieder geval niet door elkaar halen. De M5 krijgt onder de grille een gapende luchtinlaat, met aan weerszijden een verticale gleuf. Daarmee oogt de nieuwe M5 in ieder geval een stuk agressiever dan zijn ietwat anonieme voorganger.

Officiële technische details zijn er nog niet, maar zoals je inmiddels wel weet wordt de M5 een plug-in hybride. Op die manier kan de auto zijn dikke V8 houden. Het enige cijfer wat BMW tot nu toe heeft gedeeld is de elektrische actieradius: die bedraagt 70 kilometer.

De onthulling van de nieuwe M5 zal ergens later dit jaar zijn. De M5 zal in eerste instantie als sedan onthuld worden, de Touring volgt later.