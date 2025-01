Dealermonteur saboteert dashcam klant voor proefritje

Eerst even zorgen dat alle camera’s eruit getrokken zijn voor je een rondje rijdt, dat belooft niet veel goeds voor een dealermonteur.

Wat weet jij eigenlijk van de garage die jouw onderhoud pleegt? Als je meermaals naar dezelfde gaat en je bent tevreden erover, dan zullen ze vast hun werk goed uitvoeren. Maar -dit kan per persoon verschillen- je weet eigenlijk nooit zeker wat ze doen. Veel mensen, jij waarschijnlijk ook, zetten de auto neer bij de garage en halen hem weer op wanneer het probleem volgens hen opgelost is.

Proefrit

Daar hoort ook bij dat er even gekeken moet worden naar of de door hun geïnstalleerde oplossing afdoende is, meestal middels een proefrit. Recent blijkt dat in de VS (hoe het hier zit weten we niet zeker maar we vrezen het ergste) monteurs, zelfs bij dealers, niet het meest netjes omgaan met klantenauto’s. Net als met alle situaties in het verkeer biedt een dashcam dan soelaas. Dan kan je altijd de beelden terugkijken en bovendien ‘schrikt het af’: als een monteur weet dat er gefilmd wordt, rijdt ‘ie misschien voorzichtiger.

Sabotage

Er is een andere oplossing, zo vinden we in een YouTube-video. We zien een vrij standaard situatie waar een dealermonteur van een Subaru- en Hyundai-dealer in de Subaru van een klant een rondje rijdt. Dat gaat niet erg voorzichtig, maar hey, tot zo ver niks nieuws. Op zich moet je een auto soms iets meer op zijn lazer geven dan een klant doet om te kijken of je oplossing geeft gewerkt, daar moet een auto in theorie tegen kunnen. Dat is ook niet wat de video opvallend maakt. Opvallender is dat de dealermonteur in kwestie van te voren het stekkertje uit de dashcam trekt. Alsof ‘ie niet wil dat er gefilmd wordt. Hmm.

Extra camera

Waarom het dan toch gefilmd is: er hangt nog een camera, maar da’s geen dashcam. Dat is de Ring-camera waardoor we de beelden ook kunnen zien. Deze zit via de OBD aangesloten en dat lijkt de monteur niet door te hebben. Als dus het doel was om niet gefilmd te worden: dat is niet gelukt. We moeten echter niet te hard oordelen, misschien had het een andere reden. Ook lijkt het ons dat je een camera op het dashboard (de Ring) wel ziet en zou loskoppelen als dat echt je doel was. Maar goed, het blijft ietwat vreemd om zonder reden keihard bewijsmateriaal tegen jezelf niet de wereld in te willen hebben. Wie kan je anders nog vertrouwen?