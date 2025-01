Video: Ook Ferrari F40 van Lando Norris crasht

Het was geen goede week voor de Ferrari F40 aangezien nu zelfs het exemplaar van Lando Norris bij een crash betrokken was.

Het gebeurt niet vaak dat een Ferrari F40 crasht, ondanks de reputatie van de bijzondere Ferrari qua listigheid. Deze week gebeurde het wel, met een flink beschadigd exemplaar als gevolg. Wat blijkt nu: het was niet de enige keer deze week dat een Ferrari F40 na controleverlies beschadigd werd.

F40 van Lando Norris

Er duikt namelijk nog een video op van een crash met een Ferrari F40. Deze gebeurde al eerder deze week, maar er waren nog geen beelden van. Ja, er waren beelden van de beschadigde F40 die door Monaco zoefde, maar de crash zelf is dus ook gefilmd. En zoals we al hebben verraden: dit is niet zomaar een F40. De niet-originele velgen verraden dat dit de F40 is van F1-coureur Lando Norris.

Norris niet de bestuurder

Nou mag je van Lando Norris verwachten dat ‘ie een lastige en breekbare auto wel op de weg kan houden. Da’s zijn werk immers, en als hij in zijn F40 door Monaco paradeert heeft ‘ie geen ingenieur in zijn oortje die hem aanmoedigt om sneller te gaan. Het was dan ook niet Lando die reed. Wie dat wel was, is niet bekend (voor de wijde wereld dan). Lando was niet thuis op het moment van de crash.

Zelfde toedracht

Wat ook opvalt als je de twee crashes vergelijkt: exact hetzelfde lijkt mis te gaan in beide gevallen. Waar de bestuurder het gas indrukt, dat kennelijk iets te hard doet en de auto reageert door een compleet oncontroleerbare pirouette in te zetten. Bij de crash met de Ferrari F40 in het Verenigd Koninkrijk werd er een lantaarnpaal geraakt en kantelde de auto, bij de F40-crash van Norris wordt een vangrail geschampt en lijkt de schade mee te vallen. Sterker nog: het was al bekend dat de F40 van de F1-coureur gewond was geraakt, want zoals gezegd werd deze afgelopen week al rijdend met de schade gespot op sociale media.