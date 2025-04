Oranjeliefhebber verkoopt collectie van 14 auto’s

14 auto’s, allemaal uitgevoerd in oranje.

In februari schreven we over een collectie met alleen maar blauwe auto’s. Dat is nog relatief makkelijk, aangezien blauw een veelvoorkomende kleur is. Een collectie met alleen maar oranje auto’s is al een stukje lastiger. Een groot oranjeliefhebber heeft 14 verschillende auto’s in deze kleur bij elkaar weten te verzamelen.

De auto’s worden voorafgaand aan de GP van Miami geveild door Bonhams. We nemen een aantal hoogtepunten van de collectie met jullie door.

Ford GT Carbon Series (2019)

De Ford GT is niet bepaald een subtiele auto, dus daar past een knaloranje kleur uitstekend bij. Het gaat hier om een Carbon Series, die gelimiteerd is op 50 stuks. Dit is de enige Ford GT in de kleur Epic Orange.

Acura NSX Type-S (2022)

De gewone NSX van de laatste generatie is al zeldzaam, de Type-S is nog een tandje zeldzamer. Hier zijn er maar 350 van gebouwd. Dit exemplaar – uitgevoerd in Thermal Orange – is nieuw uit de doos, met slechts 20 kilometer op de klok.

Plymouth Superbird Coupe (1970)

Is it a bird? Is it a plane? No, it’s Superbird! De collectie bevat naast moderne auto’s, ook deze legendarische musclecar. Dit is een van de 135 exemplaren uitgevoerd met de 7,0 liter Hemi V8. Dit is een gewilde auto, die maar liefst 400.000 tot 600.000 dollar op moet brengen.

Bentley Continental GTC (2023)

Oranje supercars zijn leuk, maar soms is het juist gaaf om deze kleur te zien op een auto die normaal ingetogen kleuren heeft. Wat dacht je bijvoorbeeld van een oranje Bentley Continental? Deze auto is uitgevoerd met zo’n 90.000 euro aan opties, inclusief de exclusieve kleur Velocity Orange Pearlescent en oranje accenten in het interieur.

Dodge Viper ACR (2016)

De laatste Viper was geen doorslaand succes, maar potverdorie, wat blijft ‘ie vet. Zeker de ACR-uitvoering met de enorme taartschep achterop is ongelooflijk bruut. Dit exemplaar heeft ook een bijpassende kleur: Stryker Orange Pearl. Naast de kleur is ook de lage kilometerstand een terugkerend thema: deze auto heeft 62 kilometer op de teller.

Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante (2023)

Qua motoren is er in ieder geval genoeg afwisseling: van een V6, een V8, een W12 en een V10 gaan we naar een V12. Het gaat hier om het 770 pk sterke uitzwaaimodel van de DBS. De auto is uitgevoerd in Cosmos Orange, met een matchend oranje-zwart interieur.

Dat was nog niet alles: de collectie bevat verder nog een Huracán STO, een 458 Italia, een Urus Performante, een 991 GT3 RS, een Challenger Demon, een F-150 Raptor, een Corvette Z06 en een AMG GT Black Series, allemaal in oranje. En met al deze auto’s is niet of nauwelijks gereden. Zelfs niet met de F-150…

Meer foto’s van deze auto’s zijn te bekijken op de website van Bonhams. Laat vooral even weten in de reacties met welke auto jij het liefst kilometers zou maken.