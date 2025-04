Duitsland gaat tóch weer EV’s subsidiëren

Is de verkiezingsuitslag toch nog goed nieuws voor Elon Musk.

Duitsland heeft een nieuwe regering en – tot ongenoegen van Elon Musk – is niet de AfD, maar de CDU/CSU de grootste geworden. Ironisch genoeg kan dit nu alsnog goed uitpakken voor Musk. De nieuwe coalitie wil namelijk EV’s (en dus ook Tesla’s) weer subsidiëren.

De CDU/CSU en de SPD hebben een coalitieakkoord bereikt en daarin is ook aandacht voor EV’s. Zoals bekend was de aanschafsubsidie op EV’s per 2024 afgeschaft. Dat was direct terug te zien in de verkoopcijfers, die flink kelderden. We moeten er echter ook bij zeggen dat ze inmiddels weer opkrabbelen. In het afgelopen kwartaal werden er weer 35,5% meer EV’s verkocht in Duitsland.

De aankooppremie lijkt geen comeback te maken, maar er zijn wel andere subsidies. Zo worden EV’s tot 2035 vrijgesteld van Kfz-steuer, oftewel wegenbelasting. Bovendien moeten er belastingvoordelen komen voor elektrische auto’s van de zaak tot €100.000 en het wordt voor bedrijven mogelijk gemaakt om EV’s in een kortere periode af te schrijven.

De Duitse regering wil niet alleen volledig elektrische auto’s stimuleren, maar ook plug-in hybrides en EV’s met een range extender (voor zover die er zijn). Hoe dat precies ingevuld gaat worden is nog niet bekend. Sowieso zijn alle plannen nog niet definitief, maar het is duidelijk dat de Duitse regering weer de portemonnee wil trekken om EV’s te subsidiëren.

Om nog even terug te komen op de intro: het is nog maar de vraag in hoeverre Tesla hiervan kan profiteren. Duitsers hebben Elon Musk helemaal uitgekotst. De verkoopcijfers spreken duidelijke taal: terwijl de verkoop van EV’s – zoals genoemd – steeg met ruim 35%, daalde de Tesla-verkoop met 62%.

Foto: Elektrische Porsche Macan in Düsseldorf, gespot door @spotcrewda