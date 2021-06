Deze blauwe RS5 Cabrio is niet de favoriete auto van Jaap - Autoblog.nl

Met deze blauwe RS5 Cabrio wil @jaapiyo de blits maken.

Omdat onze Jaap vandaag keihard met zijn studie bezig is, in plaats van met berichten over Max Verstappen, hebben we de vrijheid genomen om ons geliefde Enfant Terrible (ook wel bekend als ‘Ons Stille Geweten’) in het zonnetje te zetten. Bijna letterlijk, want dit moet wel de favoriete auto zijn van jullie favoriete puristische dinosaurus @jaapiyo.

Zonder gekheid, waar hebben we mee te maken? Een Audi RS5. De auto was destijds niet zo scherp als een BMW M3 en niet zo’n spectaculair als een Mercedes-Benz C63 AMG (je weet wel, de échte). Normaal gesproken wordt een auto bijna nooit beter van een cabriolet-conversie. Het gewicht gaat ernstig omhoog en de stijfheid gaat te veel naar beneden.

Audi RS5 Cabrio

Het ruimteaanbod slinkt enorm en de prijs stijgt juist. Al die redenen zorgen er bij elkaar voor dat een cabriolet-versie altijd ‘de mindere’ is. Maar het mooie met auto’s is, dat de som der delen soms groter is dan de papieren waarheid verspreekt. Deze blauwe RS5 Cabrio is misschien wel beter dan de coupé. Daarom struinden we Marktplaats af om te kijken naar een RS5 Cabrio.













Ten eerste is het absoluut een plaatje om te zien, zeker dit exemplaar in het donkerblauw. Het is niet een enorm opvallende auto, maar de RS5 Cabrio is zeker decent dik.













Motor

Het hoogtepunt van deze blauwe RS5 Cabrio (en alle andere exemplaren) is natuurlijk die motor. Voor de vooras hangt er een aluminium 4.2 liter V8 met directe brandstofinjectie. Maximaal levert deze 450 pk (volgens Audi althans) bij 8.250 toeren en 430 Nm bij 4.000 toeren. Met name dat koppel is lachwekkend laag, zeker als je bedenkt dat je inclusief volle tank en bestuurder met 2.100 kg onderweg bent. Daarbij gebeurt het nog weleens dat deze motoren hun vermogen stiekem niet halen.









Maar dat maakt allemaal niet uit. De Audi RS5 Cabrio is bijna Amerikaans in zijn benadering. Het apparaat ziet er erg fraai uit en klinkt fabelachtig. In dit geval kun je er dankzij quattro-vierwielaandrijving elke dag van het jaar van genieten. Ja, een S5 met chippie is sneller, maar zeker niet gaver. Dit exemplaar komt uit 2012 en heeft sindsdien 92.148 km gelopen. De verkoper wil er graag 52.900 euro voor hebben.

De advertentie van de blauwe RS5 Cabrio check je hier!