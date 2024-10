YouTuber crasht McLaren, geeft filmen alle prioriteit

Je bent niet voor niks YouTuber, dus moet je zelfs vastleggen hoe omstanders je uit je vers gecrashte McLaren redden.

Een tijdje geleden werd het retepopulair om je eigen leven in detail vast te leggen op een ‘vlog’ (videoblog). Het bleek, mits je een beetje interessante dingen kon doen, een kijkcijferkanon te kunnen zijn als jouw leven tot in detail op het internet verscheen. De vraag is dan: hoe veel detail is té veel detail?

YouTuber crasht McLaren

Waar die grens ligt wordt weer eens op de proef gesteld door een YouTuber uit de Verenigde Staten, ene Jack Doherty. In de woorden van onze hoofdredacteur: een irritant pisventje. Dat vond ondergetekende wat radicaal, dus scrollde ik eerst even over zijn pagina en… @michaelras heeft wel gelijk. Alle clichés komen voorbij: dure huizen, privévliegtuigen, iets te mooi aangeklede feestjes en natuurlijk vakanties naar Dubai. Oh ja, en meneer Doherty heeft een aardig arsenaal aan auto’s, allemaal uiteraard voorzien van opvallende kleurtjes en bizarre tuning.

Filmen heeft prioriteit

En iets waar de heer Doherty ook ‘last’ van heeft: alles moet vastgelegd worden. Geloof je ons niet? Een video van gisteravond doet het even voor. Hij heeft namelijk een lullig ongelukje met zijn McLaren 570S. Normaliter zouden we dat niet zo bijzonder vinden, maar terwijl de auto nog rokend in de vangrail staat, hij en zijn vriend paniekerig (nog niet) beseffende wat er net gebeurd is, staat de camera al aan. Terwijl omstanders er alles aan doen om de auto open te krijgen en de twee eruit te krijgen, moet de camera in één hand blijven (je hoort de heer Doherty zelfs zeggen: ‘can you hold this?’ zo van, film dat ik gered wordt). Gelukkig, zou je bijna zeggen, negeren de omstanders dit volledig om hem met zijn tweeën eruit te tillen. Daarna is het eerst tijd om een rondje om de auto te doen om je daar druk om te maken en de laatste stap is pas aan de andere kant kijken hoe het gaat met zijn kompaan, die flink bebloed nog in de auto zit. Tsja, wij zouden de prioriteiten iets omgedraaid hebben.

Maar goed, nu het toch op het internet staat, kijk en oordeel zelf. Milde waarschuwing voor bloed mocht je daar niet tegen kunnen.