Emissievrije zones vanaf 2025 komen er toch

Geen uitstelgedrag of andere ongein meer, de emissievrije zones in binnensteden komen nu in 2025 echt.

Belofte maakt schuld, welke kant je ook op redeneert. Ondernemers moeten namelijk in veertien Nederlandse steden een plan de campagne hebben wat betreft binnensteden. Vanaf 2025 is er namelijk groen licht gegeven voor 100% emissievrije zones, geldend voor vracht- en bedrijfswagens. Dat betekent dat elke dieselbus die binnen rijdt een boete riskeert.

Emissievrije zones 2025

Dat ging, zoals vele beslissingen, niet zonder slag of stoot. Zoals wel vaker wordt de ‘kleine ondernemer die net 50 mille heeft stukgeslagen op een Crafter op diesel en nu de helft van zijn klanten verliest’-kaart gespeeld. Door allerlei van dit soort haken en ogen was het kabinet wat terughoudend om deze emissievrije zones groen licht te geven. Maar dat gebeurt nu wel, mede dankzij het feit dat de gemeenteraden van de steden in kwestie vrij unaniem waren over de kwestie.

Onbetrouwbaar

Wethouder Judith Sargentini van Gouda vindt de terughoudende opstelling van het kabinet juist funest voor de betrouwbaarheid van de regelgeving. De ‘kleine ondernemer’ in bescherming nemen tegen het moeten aanschaffen van een dure elektrische bus, dat klinkt nobel. Maar wat nou als een bedrijf, klein of groot, ter bevordering van deze nieuwe milieuzones al een dikke aanbesteding heeft gedaan? Dan is het niet invoeren van de milieuzones juist een manier om het allemaal onnodig te laten lijken. Volgens Sargentini blokkeer je met dit soort korte-termijnoplossingen juist de ondernemers die al jaren hun steentje bijdragen aan de energietransitie.

Wat gaat er gebeuren?

Maar even terug naar de basis: wat gaat er gebeuren in de steden die vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone voor bedrijfswagens krijgen? De binnensteden van de Nederlandse steden Amersfoort, Amsterdam, Assen, Delft, Den Haag, Eindhoven, Gouda, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle mag je vanaf 2025 met een bedrijfswagen die ook maar iets uitstoot niet meer in. De handhaving hiervan zal hetzelfde gaan als met de reeds bekende milieuzones: je rijdt langs een ‘checkpoint’ en als jij met een wagen die geregistreerd staat als uitstotend doorrijdt, krijg je een boete.

Uitzonderingen

Klinkt allemaal heftig, maar er is goed nieuws: het kabinet houdt rekening met zaken die wellicht niet helemaal beïnvloedbaar zijn en verleent ontheffingen voor speciale situaties. Zo kan je een ontheffing aanvragen voor:

een bedrijfsauto, camper of vrachtauto die NIET zakelijk geregistreerd staat;

een bedrijfsauto die voor meer dan 500 euro is aangepast om bestuurders met een handicap te faciliteren;

één dag de ZE-zone in moeten (geldend voor twaalf keer per voertuig per kalenderjaar per gemeente)

een emissievrij voertuig dat je op bestelling hebt staan, maar deze kampt met een lange levertijd (mits je daar bewijs van kan tonen);

bijzondere vrachtauto’s, te noemen kermis- of circusvoertuigen, kraanwagens, verhuiswagens (enkel als deze geregistreerd staan onder een verhuisbedrijf) en vrachtwagens voor exceptioneel vervoer;

een voertuig dat niet emissievrij te verkrijgen is, specifieke regels hierover lees je hier;

een plug-in hybride bedrijfs- of vrachtwagen, mits je aan kan tonen dat je te allen tijde elektrisch rijdt binnen de ZE-zone;

kampen met financiële problemen waardoor een gloednieuwe elektrische bedrijfswagen aanschaffen voor faillissement kan zorgen, mits je jaarverslagen en dergelijken kan aantonen;

overig, zie hier.

De emissievrije zones in binnensteden komen dus toch, wees voorbereid. Of vraag een ontheffing aan. (via NOS)

Foto-credit: blubberdikke Volkswagen ID. Buzz, via @Wouter op Autoblog Spots.