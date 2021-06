Deze BMW kende je gegarandeerd nog niet - Autoblog.nl

En die wilde je misschien niet kennen ook. Maar nu is het al te laat.

We zijn inmiddels al aardig gewend aan het idee van een coupé-SUV, maar het blijft een discutabele carrosserievorm. BMW was in 2008 een van de eerste merken die het waagde om met zoiets op de proppen te komen. En wat denk je? Het werd nog een succesnummer ook.

Nieuwe modellen ontstaan niet zomaar van de een op de andere dag, het duurt soms jaren voordat er überhaupt wordt beslist een bepaald model te gaan ontwikkelen. Soms wordt eerst de mening van het publiek gepeild middels een concept car.

Er zijn vergeten concept cars, maar dan zijn er ook nog concept cars die überhaupt de beursvloer nooit gehaald hebben. Daar zitten soms echte verborgen pareltjes tussen. Dat zagen we vorig jaar, toen Porsche een blik niet eerder vertoonde concept cars opentrok.

BMW heeft ook nog een paar van zulke concept cars in de catacomben staan. De auto die je hier ziet bijvoorbeeld. We kunnen ergens wel begrijpen waarom BMW dit ding nooit heeft laten zien. Alsof een SUV Coupé nog niet discutabel genoeg is, heeft deze auto ook nog eens een dubieuze voor- en achterkant in Chris Bangle-stijl.

De grote vraag is: wat is dit in vredesnaam? Nou, dit is dus de ICE Concept. Als je denkt te weten wat dit betekent heb je het mis. ICE staat namelijk voor ‘Integrated Concept Engineering’. Deze auto dateert uit 2004 en lijkt een voorbode te zijn van de X6.

De BMW ICE Concept heeft de X5 als basis. Het interieur is dan weer afkomstig van de Z4. Daar lijkt ook de daklijn op geïnspireerd te zijn. BMW vertelt het verhaal achter deze auto in de onderstaande video van BMW Classic. Daarmee is dit de eerste keer dat BMW de ICE Concept laat zien. Of misschien moeten we zeggen: durft te laten zien.

Een concept car hoort natuurlijk ook wat bijzondere gimmicks te hebben. In dit geval is dat de achterklep die in meerdere delen te openen is. Daarmee kun je zelfs mountainbikes kwijt achterin. Hartstikke praktisch, zo’n SUV Coupé!

Mocht je denken dat het niet lelijker kan dan dit verborgen ‘pareltje’: in 2001 kwam BMW ook al met een SUV Coupé op basis van de X5: de X-Coupé. Daarmee vergeleken is deze BMW ICE Concept nog een schoonheid.