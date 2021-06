Elon Musk: Chiptekort is grootste probleem voor Tesla - Autoblog.nl

Zeker voor Tesla is het chiptekort een enorm probleem. Als er namelijk 1 merk is dat vol zit met chips, dan is het dat merk van Elon Musk wel.

Het chiptekort is al een flink aantal maanden een groot probleem voor de auto-industrie. Er zijn te weinig chips voorhanden om de productie probleemloos in stand te houden. Mocht je vergeten zijn hoe dat ook alweer zat, let dan op.

Toe de coronacrisis in maart vorig jaar in alle hevigheid losbarstte, kwam er vrijwel totale stop op het aantal verkochte auto’s. Mensen zaten thuis en hadden even geen nieuw vervoersmiddel nodig.

Wat ze wél nodig hadden, waren nieuwe laptops, tv’s, telefoons en andere zaken met schermen. Enerzijds om te kunnen ‘Zoomen’, anderzijds om de verveling te lijf te gaan met een game of Netflix.

De chipsproducenten zagen dat ook en verlegden hun aandacht razendsnel van de auto naar de schermen. En dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven. Voor de auto-industrie is dat vette pech. Er kunnen namelijk nu nog niet genoeg ‘semiconductors’ worden gemaakt om iedereen tevreden te stellen. Dus voorlopig is het chiptekort goed voelbaar bij de autofabrikanten.

Tesla voelt het chiptekort ook behoorlijk.

Het bedrijf van Elon Musk heeft er dus vanzelfsprekend ook last van. De Tesla-topman ziet vooral dat heel veel bedrijven extra chips inkopen. Al hebben ze die nu niet nodig, ze willen niet zonder komen te zitten als de nood aan de man is.

Musk vergelijkt het een beetje met het hamsteren van wc-papier. Alleen dan op een ‘epische schaal’.

Het chiptekort is voorlopig nog niet voorbij

Al hebben chipbedrijven aangekondigd de productie zo snel als het kan op te voeren, het chiptekort zal nog wel even blijven bestaan. En dat is een flinke knauw in het budget van de autofabrikanten. Geschat wordt dat die gezamenlijk dit jaar zo’n 110 miljard dollar omzet mislopen.

Autsj.