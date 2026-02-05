Deze populaire vrachtwagen-accessoire gaat verdwijnen

Das pech, bullbar weg

Stoer, functioneel en al zolang ik me kan herinneren onmisbaar voor het truckimago: de bullbar. Maar wie dacht dat dit metalen sieraad op de neus van een vrachtwagen zou blijven, heeft helaas pech. Aan alle leuke dingen komt immers een eind. De Verkeerspolitie Oost-Nederland heeft aangekondigd dat het gedoogbeleid definitief voorbij is. De handschoenen gaan uit, de slijptol mag aan.

Een bullbar op een vrachtwagen van meer dan 3.500 kilo mag officieel al sinds 2016 niet meer. Simpelweg omdat zo’n stalen constructie niet bepaald bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Waar fabrikanten met eindeloos rekenwerk kreukelzones en keurig afgeronde hoeken hebben ontworpen, veegt een bullbar dat hele idee met gemak weer van tafel.

Van oogje dicht naar bonnenboekje open

Jarenlang reden er duizenden trucks met zo’n stalen gewei aan de voorkant door Nederland, maar echt boetes werden zelden uitgeschreven. Tot nu dus.

De aanleiding voor de strengere aanpak is een uitspraak van het Gerechtshof, dat glashelder heeft geoordeeld dat bullbars op zware bedrijfsvoertuigen niet zijn toegestaan. In overleg met het Openbaar Ministerie is nu besloten die uitspraak niet langer in een la te laten liggen, maar ook daadwerkelijk te handhaven. En ja, dat geldt óók voor buitenlandse vrachtwagens, zelfs als die bullbar in eigen land gewoon netjes is goedgekeurd. Jammer joh.

Afscheid in fases

Omdat bullbars jarenlang zijn gedoogd, wordt er natuurlijk niet verwacht dat je meteen dat gewei van je truck af sloopt. Daarom wordt de handhaving rustig opgebouwd.

Tot 1 april 2026 kom je bij de eerste constatering nog weg met een tik op de vingers. Bij een tweede keer is het feest voorbij: boete, stilzetten en demontage ter plekke. Na 1 april 2026 is elke constatering meteen raak. Extra detail: bullbars tellen voortaan mee bij de lengtemaat van het voertuig. Dat kan dus dubbel pijn doen.

Is dit echt het einde?

Of dit nu écht het definitieve afscheid van de neusversiering is, moet nog blijken. Landelijke communicatie laat voorlopig op zich wachten en eerdere bullbar-paniekgolven verdwenen net zo snel als ze kwamen. Toch voelt het deze keer anders: de juridische onderbouwing staat een stuk steviger dan voorheen.

Bron: Transport online