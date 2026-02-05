Nog meer redenen om niet gepakt te worden door politie in dit land

Er is een politiekorps in de wereld waar je de politieauto’s echt niet ontsnapt tijdens een achtervolging. Een nieuwe toevoeging onderstreept dit.

Politieauto’s zijn vaak weloverwogen keuzes. Ja, wij in Nederland hadden waarschijnlijk een Lamborghini kunnen krijgen in plaats van een Mercedes E450 op diesel. Maar waar laat je dan al je bagage? Of hoe moet dat wanneer blijkt dat de tank toch wel snel leeg is? En als je met meerdere personen op pad moet? En hoe voorkom je dat je komt voorrijden met een Mercedes-AMG E63 (wanneer deze er komt) en vervolgens de belastingbetaler zich afvraagt waarom wij zojuist een heel arsenaal aan 150.000 euro kostende auto’s hebben betaald voor de hermandad? Kortom: je hebt er eigenlijk helemaal niks aan om een vloot vol met exoten te hebben.

Politie in Dubai

Enter Dubai, een stad waar de politie een vloot vol met exoten heeft. Sinds de VAE en specifiek Dubai hét toevluchtsoord is voor rijkelui die geen zin meer hebben in belasting betalen, is alles in het land gericht op rijkdom. Daar hoort ook bij dat de politie net zo’n verzameling heeft als de gemiddelde influencer die hier cursussen kan verkopen aan Nederlanders. De autosmaak van de 5-0 aldaar en de eerdergenoemde cursusballetjes zit ook nog eens op één lijn.

Voor de derde keer namelijk slaat de politie van Dubai de handen ineen met Mansory. Na een Cullinan en Purosangue wordt nu een Lamborghini Revuelto met Mansory-verfraaiingen aan de vloot van de politie toegevoegd in Dubai. Het betreft de bodykit die eind 2024 gepresenteerd werd voor de Revuelto, die we toen bestempelden als ‘verrassend subtiel’. Da’s in het zwart, in het wit met groene politie-bestickering valt het weer tegen.

Mansory’s Revuelto pakt de V12 hybride die normaliter 1.015 pk eruit perst, en voegt er meer aan toe. 1.070 pk om precies te zijn. We hebben even niet helder hoe veel bolides de politie in Dubai inmiddels heeft, maar voor zover wij weten maakt dat de Revuelto de krachtigste politieauto die ze hebben. Het is overigens maar deels de gedachte dat je de politie zo niet kan ontkomen, het is vooral uiterlijk vertoon. Ja, echt.

Dat merk je ook aan het feit dat je in Dubai nog steeds de grootste kans hebt om aan de kant gezet te worden door een Nissan Patrol of Toyota Land Cruiser, van elke van de Mansory-creaties voor de politie is er maar één. En eigenlijk wil je niet aan de kant gezet worden door de politie, want de paar regels die er wel zijn overtreden komt je vaak duur te staan. Ze hebben de macht, ze hebben een autocollectie waar je u tegen zegt: uitdagen op eigen risico.