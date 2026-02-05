5 redenen waarom je de FAT Ice Race moet bezoeken

Petrolheads komen samen in ijzige kou tijdens de FAT Ice Race in Zell am See.

Oostenrijk voelt in de winterperiode als een soort tweede Nederland. De gele kentekens vliegen je in de wintersportgebieden om de oren, om nog maar te zwijgen over wat je aantreft in de après-ski. Maar van dat laatste heb ik natuurlijk geen verstand, dat is van horen zeggen.

Te midden van alle wintersportallure in het dorpje Zell am See vind je de FAT Ice Race. Voorheen bekend als de GP Ice Race: een automotive spektakel dat al decennialang plaatsvindt in deze Oostenrijkse gemeente. Sinds enkele jaren zwaait FAT International, onder toeziend oog van Ferdi Porsche (de kleinzoon van), hier de scepter. En het evenement is uitgegroeid tot een volwaardig automotive lifestyle-event dat je gewoon een keer meegemaakt moet hebben. Dit zijn vijf redenen waarom.

1. Een Carrera GT met pekel, ijs en sneeuw

Laten we eerlijk zijn: behalve in spotoorden als Monaco is het al knap lastig om überhaupt een Porsche Carrera GT tegen te komen. Laat staan op ijs en sneeuw. En dan ook nog driftend. Helemaal goor.

Maar tijdens de FAT Ice Race kom je mensen tegen die niet bang zijn om dit soort auto’s uit de garage te halen. Sterker nog: ze gooien ze met flink tempo over het besneeuwde circuit. Geloof me, de muren van ijs en sneeuw zijn keihard als je crasht. Dat is een stuk minder vergevingsgezind dan een grindbak. Kortom: je moet serieus bevroren ijsballen hebben om met een auto van meer dan een miljoen euro hier los te gaan. Best vermakelijk om naar te kijken. En dat geluid hè.

2. Fun voor het hele gezin

Automotive events kunnen leuk zijn, maar eerlijk is eerlijk: het is soms ook gewoon een nerdfest. Je partner en/of kinderen zijn er vaak vrij snel klaar mee. Niet tijdens FAT Ice.

Er is echt genoeg te beleven voor het hele gezin, waardoor het meer een familie-event is dan bijvoorbeeld het vrij elitaire The ICE in St. Moritz. De organisatie benadrukt ook expliciet dat dit een evenement is voor iedereen, van jong tot oud.

Naast auto’s is er volop aandacht voor merchandise en verzorgt Red Bull een spectaculaire vliegshow met vliegtuigen en helikopters. Geen saaie lintjes of hekken: je kunt echt heel dichtbij de auto’s komen. In principe kun je ze zelfs aanraken. Dat gevoel heb je zelden bij dit soort evenementen.

3. Het beste van Porsche

Ben je fan van Porsche, dan val je hier met je neus in de boter. Hoewel het merk officieel niet verbonden is aan het evenement, zijn er duidelijk samenwerkingen zichtbaar. Hoe kan het ook anders als Ferdi Porsche zo nauw betrokken is.

Naast liefhebbers die met hun eigen Porsche naar Zell am See afreizen, stonden er dit jaar ook meerdere bijzondere auto’s uit het Porsche Museum. Afgezien van het museum zelf is dit waarschijnlijk de enige plek ter wereld waar je zóveel bijzondere Cayennes bij elkaar ziet. Van Sonderwunsch-projecten tot unieke one-offs. Daarnaast waren recente modellen in actie te zien, zoals de volledig elektrische Cayenne Turbo en de Taycan Turbo GT.

4. Diversiteit aan auto’s

Ben je even uitgekeken op Porsche, dan is er ook genoeg ander moois te vinden. Het Red Bull driftteam nam een vlammende BMW M2 mee. YouTuber Schaefchen trok de aandacht met een zwaar verbouwde Nissan Patrol. Bentley onthulde een compleet krankzinnige Bentayga en Brabus wist zelfs te shockeren met een verbouwde Lamborghini Urus. Voor ieder wat wils dus.

5. Perfect te combineren met wintersport

Zell am See – en de omgeving eromheen – staat bekend als een populair wintersportgebied. Meerdere skigebieden liggen op korte rijafstand van het evenement. Dat maakt de FAT Ice Race perfect te combineren met een paar dagen skiën of snowboarden.

Eerlijk is eerlijk: ik zou niet aanraden om alleen voor dit event helemaal naar Oostenrijk te rijden. 1.000 kilometer heen en 1.000 kilometer terug voor een eendaags evenement hakt er behoorlijk in. Maar als excuus om wat langer te blijven hangen en de ski’s of het snowboard onder te binden? Perfect.

Knoop verder goed in je oren dat het event -ondanks het familiekarakter- best aan de prijs is. Kinderen tot en met 14 jaar hebben gratis toegang. Een reguliere ticket kost €139 per persoon.

Autoblog heeft dit verslag kunnen maken met dank aan Porsche Nederland. Per Cayenne Black Edition reisden we in alle comfort af naar dit waanzinnige evenement. In stijl, met een knappe winterset en ski’s plus snowboard op het dak.

Check ook zeker even Wouters mening over deze Cayenne Black Edition. Met name in deze winteruitdossing kwam het karakter van een echte reisauto goed naar voren. Ondanks de ski’s en het snowboard op het dak was er geen sprake van gefluit of merkbare extra weerstand. Zelfs niet bij hogere snelheden.

De Cayenne Black Edition is gebaseerd op het basismodel met plug-in hybride V6. Normaal gesproken komt laden er op zo’n lange reis niet echt van, maar Porsche heeft daar iets slims op bedacht. Op de snelweg kun je de batterij tijdens het rijden opladen via de dynamo. Zo heb je alsnog een volle accu als je binnendoor rijdt, zónder dat er een stekker aan te pas komt. Top.

Staat de FAT Ice Race ook op jouw kalender voor volgend jaar? Of was je er dit jaar al bij? Laat het weten in de comments!

Fotobijdrage: Christian Kalse en Casper Bijmans