Video: Vrachtwagen ziet file te laat

Met een auto kun je vaak nog goed ontwijken

Dat is met een grote vrachtwagen wat lastiger. En dus eindigt het zo. Volgende keer toch wat beter opletten.

