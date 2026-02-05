Oei: productie Audi Concept C loopt gevaar vanwege zustermerk

De plannen voor de Audi Concept C zouden wel eens in het honderd kunnen lopen vanwege een andere Volkswagen-dochter.

De reden dat autoconcerns met vele merken bestaan is simpel. Een auto bouwen kost geld en levert hopelijk daarna geld op. Als jij die kosten kan splitten tussen meerdere merken en de winst op één hoop gooit, heb je in theorie een goedkoper product dat qua kwaliteit niks inlevert. Win/win, toch? Het is de motor die concerns als Stellantis en VAG al jaren laat draaien. Die laatste is wat over te melden, want een beoogde bromance tussen Audi en Porsche dreigt gevaar te lopen.

Audi en Porsche

Lijdend voorwerp is de Audi Concept C. Er is voldoende gemeld over de elektrische halo car voor het merk met de boksbeugel, die later dit jaar of vroeg volgend jaar bij de dealers zou moeten staan. Het wordt op den duur pas duidelijk of dit een nieuwe positie wordt of dat het bijvoorbeeld een TT-revival wordt. Wat wel duidelijk werd: het nieuwe elektrische platform dat onder de Concept C schuilgaat, wordt gedeeld met Porsche. Die laatste zou het platform gebruiken voor de opvolger van de 718 Boxster en Cayman, die elektrisch moeten worden. Het is zelfs andersom: Porsche is degene die hun EV-platform aan Audi uitlenen.

Zoals we eerder berichtten is Porsche echter verre van overtuigd wat betreft de positie van de nieuwe elektrische benjamin. De elektrische 718 en Cayman zouden al klaargestoomd worden voor een benzinebroer om tegenvallende EV-vraag eventueel op te vangen, maar nu gaat er een sterk gerucht dat de hele EV-versie schrappen ook op de plank ligt. Het project is namelijk extreem duur en de kersverse baas van Porsche, Michael Leiters, weet niet of de kosten/batenanalyse dan nog wel klopt. Er is nog niks zeker, maar feit is wel dat de elektrische Cayman al lang en breed in productie had moeten zijn. De realiteit is dat het model nog niet eens onthuld is.

De grootste horde voor Porsche momenteel is dat de leverancier voor de accu’s van het 718-platform failliet is gegaan. Dat in combinatie met kleine(re) winstmarges en tegenvallende vraag voor EV’s in China zorgt ervoor dat Leiters de kleine EV-sportwagen wellicht niet de moeite waard vindt. Dan moet er immers nu weer geld gestoken worden in een deal met een nieuwe leverancier. Kost veel, duurt lang, levert oninteressant product op. Een hoofdpijndossier.

En Audi dan?

Als Audi zijnde een lekkere klap in je gezicht. Want de Concept C is al wél aangekondigd. Oké, het is nog een concept, maar de vrijwel identieke productieversie is bijna klaar als Audi beweert dat we de definitieve Concept C later dit jaar nog te zien krijgen met productie dankzij het platform van Porsche. Nu bestaat dus de kans dat het platform waarop de auto moet komen te staan niet gebouwd wordt omdat de nieuwe baas van je zustermerk ineens beren op de weg ziet. Daar gaat je strategie.

Het geeft het merk uit Ingolstadt twee opties. Audi moet ofwel zelf geld steken in het oplossen van de platformproblematiek van Porsche, ofwel helemaal zelf aan de slag gaan om een nieuw platform te ontwikkelen voor de Concept C. Beide opties zijn duur en zorgen er bovendien voor dat Audi wellicht dezelfde uitkomst ziet qua kosten/batenanalyse. Let wel dat Audi van plan is om het platform voor meer modellen te gebruiken, dus dat zou betekenen dat er meer winst te behalen is.

Afijn, het heeft dus nadelen om samen te werken binnen een concern. Hopelijk dat Porsche toch doorzet of Audi een mooi plan heeft, zodat leuke sportwagens gewoon blijven. EV of niet. (via Handelsblatt)