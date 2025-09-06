Dit is de gekste Lamborghini die we ooit hebben gezien

Het moet niet gekker worden.

Lamborghini is veel meer dan auto’s. Motoren, horloges, weet ik het allemaal. Plak er een logo van het Italiaanse merk op, hint naar de auto’s en hup. Weer een nieuw product geboren. Met vandaag de nieuwe Lamborghini SEABOB SE63. Wat is dat nou weer? Nou, dat is een onderwaterscooter. Wat zeg je nou? Ja, een onderwaterscooter.

Samen met de Duitse waterspeelgoedfabrikant CAYAGO heeft Lamborghini een versie bedacht. Dit speeltje ligt natuurlijk straks op iedere jacht van de nieuwe rijken. Anders hoor je er niet bij.

Lamborghini onderwaterscooter

Het is niet zomaar een Lambo-versie op basis van een bestaan model. Er is daadwerkelijk R&D ingestoken om er wat unieks van te maken. De onderwaterscooter is voorzien van een compleet nieuwe aandrijfsysteem met verbeterde accutechnologie en een motorarchitectuur die meer vermogen levert. Daarnaast is er gebruik gemaakt van fraaie materialen zoals titanium, magnesium en carbon. Er staat immers een logo van Lamborghini op.

Het design is omiskenbaar Lamborghini. Best knap voor een onderwaterscooter. Het doet mij een beetje denken aan een gesmolten Huracán. Je kunt de SE63 zelfs bestellen in originele Lambo-kleuren als Arancio Egon (oranje), Verde Selvans (groen) en Bianco Siderale (wit).

De fun van een onderwaterscooter ontgaat mij een beetje, maar ik heb hier nog nooit mee gespeeld. Dus het kan aan mij liggen. Doe mij maar een bootje en een goede glas bubbels. De watersportactiviteiten laat ik aan een ander over.

De wereldpremière is deze maand tijdens het Cannes Yachting Festival. De productie start in 2026 en vanaf de zomer van dat jaar is de SE63 beschikbaar bij geselecteerde dealers.

Volgend jaar te spotten op de betere jachten en in het water. De onderwaterscooter van Lamborghini. Het prijskaartje is nog niet bekend, maar zoiets koop je niet bij de lokale speelgoedwinkel. Mik op enkele tienduizenden euro’s. Want zo gaan die dingen.