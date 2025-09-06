Neue Klasse is de grootste BMW-investering ooit: zoveel geld gaat ernaartoe

Een nieuw tijdperk BMW-modellen heeft een duur prijskaartje.

Net als in de reacties onder het lanceringsartikel van de BMW iX3 waren de reacties op de Autoblog-redactie wisselend. Termen als ‘nietszeggend design’ kwamen voorbij, maar ook ‘de eerste BMW sinds lange tijd waarbij ik mijn ogen niet met een verroeste schroevendraaier wil uitsteken’ en ‘de flair van iets nieuws’.

Bij BMW zullen ze natuurlijk bijzonder lovend zijn over de nieuwe generatie BMW’s. Het bedrijf heeft dan ook een gigantische zak geld in het project gestoken. De grote baas van de autofabrikant uit Beieren maakt bekend hoeveel centen er geïnvesteerd zijn.

Miljarden euro’s zitten in de Neue Klasse

Die investeringen begonnen vijf jaar geleden. Sindsdien heeft BMW ”ver over de 10 miljard euro” in de Neue Klasse-generatie gestoken. Let wel: hier zitten ook de investeringen voor gloedjenieuwe zesde generatie elektromotoren en batterij in én de ontwikkeling van het dashboardbrede scherm.

Vooralsnog uiten de investeringen zich alleen in de elektrische hoge 3 Serie, maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. De gewone 3 van de Neue Klasse was ook aanwezig bij de presentatie van de iX3, zij het in een camouflerende jas. Deze 3 Serie brengt de i3-naam terug in het BMW-gamma. Natuurlijk komt daar ook een iM3-versie van.

En zo zal BMW nog wel even doorgaan met het uitpoepen van Neue Klasse-modellen. Tegen het einde van 2027 moeten er meer dan 40 nieuwe of vernieuwde auto’s zijn gepresenteerd. Dat worden een boel BMW-persberichten voor ons en minstens zoveel Autoblog-artikelen voor jou!

Via Bloomberg