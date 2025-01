Exclusief? Lamborghini verkoopt enorme aantallen

Verrassing! Lamborghini heeft meer auto’s verkocht in 2024, een nieuw record qua verkoop.

Hoe exclusief zijn merken als Ferrari en Lamborghini nou echt? Onder de streep zijn het bedrijven die willen groeien. Dus meer auto’s uitbrengen die het goed doen betekent meer omzet. En dat willen ze allemaal. Dus steken ze de spreekwoordelijke middelvinger op richting exclusiviteit. Gewoon aandraaien draaien met die hap!

Lamborghini verkoop 2024

Lamborghini verkocht vorig jaar maar liefst 10.687 auto’s. Dat zijn geen bijzondere aantallen voor een merk als Volkswagen of Peugeot, maar wel voor het ‘exclusieve’ Lamborghini. Het betekent een stijging van dik 6 procent in vergelijking met 2023, wat ook al een topjaar was voor de Italiaanse autofabrikant.

In Amerika, de belangrijkste markt voor Lamborghini, stegen de verkopen met 7 procent. Het merk verkocht in deze regio 3.712 auto’s. Inmiddels heeft het merk 186 dealers in 56 internationale markten.

Revuelto

Lamborghini noemt de Revuelto als grote winnaar van 2024. Het merk werd in maart 2023 gepresenteerd, 2024 was het eerste jaar dat de verkopen echt op gang kwamen. Het merk zegt trots dat de orders binnenstromen, inmiddels is de productie van de Revuelto tot en met eind 2026 volgeboekt. Wie nu een nieuwe Revuelto wil bestellen moet dus zeker twee jaar wachten op zijn of haar V12 hybride monster.

Overige modellen

Ook voor de Huracán is een rol weggelegd. 2024 was het laatste jaar dat het model onderdeel uitmaakte van het verkoopportfolio. In 2025 zullen er nog wel leveringen plaatsvinden van de Sterrato, EVO Spyder, Tecnica en de STO. Later dit jaar is het echt klaar en neemt de Temerario het stokje over.

De Urus vormt de hoeksteen van de verkopen. Het is het volumemodel van Lamborghini. In een tijdbestek van 18 maanden werden drie modelvarianten van de Urus uitgebracht, inclusief een plug-in hybride.

Lamborghini begint aan 2025 met vol vertrouwen. De line-up is kakelvers, bestaande uit de Urus, Revuelto en de Temerario. Het is afwachten of de Italianen het opnieuw weten te flikken om een recordjaar neer te zetten. Aan het hagelnieuwe modellengamma hoeft het niet te liggen.