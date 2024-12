Lamborghini verzint schoolreisje voor volwassenen

Onder de naam Esperienza Neve kun je ouderwetse lol beleven in een Lamborghini.

We gaan even terug in de tijd. Althans, ik ga er vanuit dat je niet meer op de lagere school zit als je dit leest. Haal dat moment voor je dat er een schoolreisje op het programma stond. Met de klassen in de bus op weg naar een leuke bestemming. Een dag om halsreikend naar uit te kijken als kind, misschien kon je de avond van tevoren wel niet zo goed slapen.

Hoe anders is het volwassen leven. Je moet zelf de slingers ophalen, niemand gaat dat voor je doen. Gelukkig verzinnen volwassen mensen weer leuke dingen voor andere volwassenen om te doen. Zoals de Esperienza Neve van Lamborghini! Dit is spelen op ijs en op sneeuw, ergens op deze planeet. De nieuwste editie vond plaats in de Chinese regio Binnen-Mongolië. Het is de eerste keer dat een dergelijk event werd georganiseerd in China. Broodnodig, want na Amerika behoort China tot één van de belangrijkste markten van Lamborghini.

Voor Esperienza Neve werd het gebied Yakeshi aangedaan door Lamborghini. Een ijskoude regio rond deze tijd van het jaar. Zet daar maar een Revuelto neer en je kunt serieuze rol beleven. Er waren ook andere modellen van het merk aanwezig, zoals de Urus of de eveneens praktische Huracán Sterrato.

Esperienza Neve

Tijdens dit programma krijgen klanten van Lamborghini de kans om de supercars te ervaren op het ijs en in de sneeuw. Onder begeleiding van professionele testrijders krijgen ze tips en tricks te horen, maar is het ook vooral heel veel lol beleven. Vandaar dat verhaaltje over een schoolreis in de intro.

Een winterjas was geen overbodige luxe. Rijdend over het meer van Yunlong daalde temperaturen naar -20 graden Celsius. Het is ook meteen een visitekaartje van Lamborghini aan de klanten om te laten zien hoe de auto’s presteren onder ijzige omstandigheden. En het levert leuke plaatjes op!