Hier kun je het goedkoopst tanken (in Nederland)

Het goedkoopst tanken in Nederland doe je hier.

Autorijden is leuk, maar het kost een hoop geld. Aanschaf, afschrijving, onderhoud. Dat is dan nog zonder inmenging van Moedertje Staat die je helemaal kapot belast. Ja, ook het nieuwe kabinet zal gewoon doorgaan met het kaalplukken van de arme automobilisten. Simpelweg omdat mensen geen andere keuze hebben en de NS geen alternatief is.

Want naast de genoemde kosten heb je ook nog BPM, BTW, motorrijtuigenbelastingen en accijnzen. Het is dus niet zo heel verwonderlijk dat sommige mensen kiezen voor een eenvoudige, lichte en zuinige auto. Relatief gezien kost dat ook al een hoop geld. Om nog meer te besparen, kun je eventjes goed uitvogelen WAAR je gaat tanken.

Dat kan namelijk enorm veel schelen. Tanken bij een premium merk tankstation aan een drukke snelweg (met onnoemelijk lekkere gevulde koeken) is heel erg prijzig. Ergens achteraf bij een onbemande pomp van een B-merk: da’s goedkoper. Gevoelsmatig kan het al gauw zo’n 20-25 cent schelen.

Goedkoopst tanken (in Nederland)

Maar wat blijkt, het verschil is groter. Veel groter. Heel veel groter! Empirisch onderzoek (van Independer) heeft namelijk uitgewezen dat het verschil kan oplopen tot 46 eurocent ‘de liter’.

Top 10 van goedkoopste tankstations:

Fieten Olie: €1,789 (Rogat) Joontjes Kreditank: €1,796 (Steenwijk) Oliehandel Kreuze BV: €1,799 (Steenwijk) Kreuze Dolderweg Steenwijk: €1,799 (Steenwijk) Supertank Rogat: €1,809 (Rogat) Fieten Olie: €1,829 (Uithuizen) Tamoil Express: €1,829 (Steenwijk) Texaco Oudehorne Van Damne: €1,849 (Oudehorne) Sakko industrieweg: €1,849 (Groningen) Fieten Olie: €1,849 (Gorredijk)

Zoals je kan zien is het lekker tanken in Steenwijk! Ook in Rogat (een gat in Drenthe bij Meppel) is er concurrentie.

Grootste verschillen per liter benzine

De verschillen tussen duur en goedkoop is ook groot in het Noorden. Wellicht dat locatie een rol meespeelt:

De top 10 gemeenten met de grootste prijsverschillen voor benzine:

De Wolden (Drenthe): Verschil tot 43 cent Opsterland (Friesland): Verschil tot 39 cent Oldambt (Groningen): Verschil tot 37 cent Dinkelland (Overijssel): Verschil tot 36 cent Súdwest-Fryslân (Friesland): Verschil tot 35 cent Aa en Hunze (Drenthe): Verschil tot 35 cent Heerenveen (Friesland): Verschil tot 35 cen Groningen stad (Groningen): Verschil tot 34 cent Venray (Limburg): Verschil tot 34 cent Westerveld (Drenthe): Verschil tot 33 cent

Kortom, ga met zijn allen tanken in Steenwijk en Rogat. Kijk wel uit dat je onderweg niet moet tanken en per ongeluk toch te duur uit bent.