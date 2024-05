Is wel een interessante vraag, niet? Waarom mag je niet bellen tijdens het tanken…

Wij weten natuurlijk niet of jij je eraan houdt, maar je mag niet bellen bij tankstations. Je hebt vast de bordjes weleens gezien waarop een doorgestreepte telefoon staat. Een beetje zoals de foto hierboven …

Maar waarom is dat? Wij willen weten waarom je niet mag bellen tijdens het tanken. En komt dat even goed uit, we hebben het antwoord voor je. Het heeft alles te maken met vroeger. Toen we nog GSM’s zo groot als een baksteen hadden.

Waarom mag je niet bellen tijdens het tanken?

Vroeger waren de mobiele telefoons heel anders dan nu. Ondergetekende weet het nog als de dag van gisteren, het was 1996 en in mijn broekzak zat een PTT Pocketline Tango. Een mobiel zo groot als een pak melk waar je niet eens mee kon sms’en.

Die grote telefoon had ook een grote batterij en dat is waar de houders van tankstations bang voor waren. Zo’n grote batterij levert veel energie en kan dus vonkjes geven, was de gedachte. En vonkjes tijdens het tanken is een slechte combinatie.

Maar is dat ook echt zo? Was het echt gevaarlijk? Nou, daar kunnen we kort over zijn. Neen. Er is in alle jaren nog nooit een geval geweest waarbij tijdens het tanken brand is ontstaan door een mobiele telefoon. Helemaal nooit zelfs. Sterker, het legendarische programma Mythbusters heeft ooit een hele berg mobieltjes laten afgaan tijdens het tanken en er gebeurde niets…

Maar waarom mag het dan nog steeds niet?

Maar goed, nu we weten dat het niet gevaarlijk is, is het nog steeds niet toegestaan om te bellen tijdens het tanken. Waarom is dat? Ook hierop is het antwoord vrij simpel. Allereerst bestaat de kans dat het gebeurt nog altijd, al is die 1 op de zoveel miljard. Maar de kans is er, aldus de deskundigen.

En ten tweede, je moet je kop erbij houden tijdens het tanken. Je bent toch bezig met een in potentie levensgevaarlijke vloeistof. Dus dat is de reden dat je anno 2024 nog steeds niet mag bellen tijdens het tanken.

Weet je dat ook weer!